Самонкин призвал Эрдогана начать диалог с Россией о мирном урегулировании в Ливии

Москва, 4 января. Если президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пойдет на поводу у провокаторов и вступит в конфронтацию с Россией в Ливии, Анкару будут ждать плачевные последствия, заявил глава Евразийского Института Молодежных инициатив Юрий Самонкин.

Он напомнил, что Россию и Турцию связывают общие политические, экономические и туристические интересы, и Эрдогану, по его словам, нужно не забывать об этом, когда он начинает «бряцать оружием». Самонкин считает, что турецкому президенту следует вместо этого руководствоваться здравым смыслом и логикой, договариваться с Москвой и Тегераном, потому что именно они являются ключевыми игроками на Ближнем Востоке.

В Ливии Анкара открыто помогает так называемому Правительству национального согласия (ПНС). Радикально настроенные силы призывают Эрдогана вступить в противостояние с РФ в этой стране. Однако, по мнению Самонкина, президент Турции на это не решится.

«Максимум, на что он пойдет — это очередной вброс о присутствии русских в Ливии, а без проявления политической мудрости он рискует остаться один: без США, НАТО и союзников по антитеррористической коалиции», — подчеркнул эксперт в комментарии Nation News.

Напомним, в минувшем декабре главарь террористического ПНС Файез Саррадж попросил военную помощь у Турции. Анкара в ответ ратифицировала законопроект о вводе турецких войск в Ливию. Сам Эрдоган ранее утверждал, что в Ливии якобы присутствует ЧВК «Вагнера», которая помогает военным Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара проводить антитеррористическую операцию «Аль-Карама». Но при этом Эрдоган не привел никаких доказательств этого.