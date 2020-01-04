Россия готова возобновить поставки нефти Белоруссии на рыночных условиях

Москва, 4 января. Российские компании заявили о готовности возобновить поставки нефти на НПЗ Белоруссии при условии их согласия работать на рыночных условиях 2019 года.

Белорусская сторона отказалась от поставок нефти. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в отрасли.

Источник объяснил, что белорусские НПЗ не согласны платить рыночную цену за нефть, именно в этом и заключается причина отсутствия контрактов на поставку топлива. По его словам, поставки российской нефти в Белоруссию на условиях минувшего года в несколько раз выгоднее альтернативных предложений других стран.

Собеседник агентства пояснил, что поставки нефти из других стран в Белоруссию будут стоить на $70-$80 дороже, чем из РФ.