Красный флаг мести подняли после убийства Сулеймани в священном городе шиитов в Иране

Тегеран, 4 января. Красный флаг мести подняли после убийства генерала КСИР Касима Сулеймани над мечетью Джамкаран в шиитском священном городе Кум в Иране.

Видео с места событий опубликовал на YouTube ливанский телеканал Al-Manar. Флаг подняли под пение верующих. Они обращались к Аллаху. Журналисты пояснили, что флаг подняли в знак желания отомстить за Сулеймани и других погибших в результате атаки США в Ираке.

Напомним, Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара по аэропорту Багдада. Приказ об обстреле лично отдал президент США Дональд Трамп. В Пентагоне заявили, что это была самооборона. Однако политологи сходятся во мнении, что Сулеймани стал жертвой внутриполитической распри демократов и республиканцев перед грядущими президентскими выборами в США.

Трампу нужна маленькая победоносная война и он не знает, как заработать очки, поэтому не нашел ничего лучше, как до предела накалить обстановку на Ближнем Востоке. Это понимают и обычные граждане США. Всего за сутки более трех миллионов человек обвалили сайт американской службы призыва, испугавшись, что теперь начнется Третья мировая война.

Отметим, что о мести за Сулеймани ранее заявил и официальный Тегеран. Президент Ирана Хасан Роухани пообещал, что Иран и другие страны Ближнего Востока отомстят Америке. Известно, что иранские власти уже обратились с письмом к генсеку и Совбезу ООН, в котором напомнили о своих правах на самооборону.

Постпред Ирана при ООН сравнил убийство генерала с объявлением войны и пообещал, что власти страны будут действовать в ответ. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал действия США проявлением терроризма. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров осудил действия США и назвал их грубым нарушением международного права.