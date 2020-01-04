Сборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира по хоккею

Москва, 4 января. Сборная России обыграла в овертайме команду Швеции и вышла в финал молодежного чемпионата мира по хоккею.

Российская молодежная команда одержала победу со счетом 5:4 в полуфинале чемпионата по хоккею среди спортсменов не старше 20 лет. Состязание проходило в Чехии.

Соперник россиян определится в субботу. За выход в полуфинал будут бороться сборные Канады и Финляндии.

Напомним, сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии со счетом 3:1 в 1\4 финала молодежного чемпионата мира и вышла в полуфинал первенства. Отмечается, что сборные России и Швейцарии встречались на молодежных чемпионатах мира 18 раз, из них 15 побед одержали россияне.