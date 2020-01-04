Синоптики предупредили россиян о погодных аномалиях в январе

Москва, 4 января. Аномально теплая погода в России будет сохраняться до конца новогодних каникул. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РФ.

По данным синоптиков, большая часть территории России находится под влиянием атлантического циклона, который является главной причиной погодных аномалий. При этом в ближайшее время такая погода будет сохраняться.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха будет превышать норму в большинстве регионов России, кроме Чукотки и Камчатки. Самые значительные аномалии ожидаются в Сибири и Поволжье. Подобная ситуация будет сохраняться в течение первой декады января.