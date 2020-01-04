В Сеть попали кадры потасовки Николая Лукинского и доставщика пиццы. ФАН-ТВ

В Интернет попали кадры, где известный российский актер, юморист и пародист Николай Лукинский повздорил с доставщиком пиццы. Неприятный инцидент случился аж в ноябре 2018 года на 39-м км МКАД, но видео попало в Сеть только сейчас.

На кадрах видно, как юморист и доставщик пиццы бранятся друг на друга, дело дошло до рукоприкладства, однако прохожие, а возможно, друзья известного актера, пытаются разнять двух разъяренных мужчин. Лукинский предупреждает молодого человека, что является мастером спорта по боксу и лично знает абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю, однако доставщик пиццы зовет на спарринг своего обидчика. Лишь спустя некоторое время пародист извиняется и старается уладить конфликт, но молодой человек не готов просто так разойтись.

Николай Лукинский дал эксклюзивное интервью Федеральному агентству новостей, в котором раскрыл все подробности позапрошлогоднего конфликта:

«Ну да, был у меня этот конфликт, я помню, и мне очень неловко за это, я извиняюсь. Я ехал на каршеринговой машине, а он передо мной встал резко, подрезал, резко выехал. Я там что-то крутанул, и она (машина) заглохла у меня, я не мог ни отъехать, ничего. Вышел, чтобы ему объяснить, что зачем же вы так резко делаете, и там произошла у нас ссора. Он начал там со мной ругаться, и все, потом вот этот конфликт, который на видео. Он действительно меня оскорбил, какое-то резкое движение было в его сторону и все, драки никакой не было. Он пытался, там видно на видео, развить эту драку, но потом, я вам еще раз говорю, мы с ним помирились на месте», — поделился актер.

Напомним, заслуженный артист России Николай Лукинский является мастером спорта России по боксу, в 2008 году он приминал участие в шоу Первого канала «Король ринга» и стал его победителем. Кроме того, актер написал книгу «Как стать Королем ринга. Книга о боксе и победе», где дает практические советы начинающим боксерам.