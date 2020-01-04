Экстренное заседание парламента Ливии состоялось в Бенгази

Триполи, 4 января. Экстренное заседание парламента Ливии состоялось 4 января в Бенгази. Об этом сообщил член Палаты представителей страны Тарик аль-Джаруши.

По его словам, на заседании присутствовали 49 депутатов, на нем было принято решение об изменении названия Временного правительства Ливии на «правительство Ливии». Кроме того, парламентарии проголосовали за наделение Ливийской национальной армии (ЛНА) полномочиями, которые позволяют выводить из строя стратегическую инфраструктуру, находящуюся под контролем террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) из опасения использования ее Турцией.

Планируется, что заседание продолжится в ближайшие дни, когда все депутаты прибудут в Бенгази.

Ранее сообщалось, что Палата представителей Ливии заявила об отказе ратифицировать соглашение между Турцией и террористическим ПНС. По словам главы внешнеполитического комитета ливийского парламента, в ближайшее время в Совет Безопасности будет направлено письмо с просьбой провести экстренное заседание.