Депутат ГД Шерин прокомментировал слухи о третьей мировой войне после убийства Сулеймани

На фоне активно распространяющихся в Интернете слухов о возможном начале третьей мировой войны в США из-за наплыва посетителей обрушился сайт призывной службы Selective Service System. Тысячи людей пытались узнать, подлежат ли они мобилизации на военную службу после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Рядовые американцы опасаются за мирное небо над головой, это говорит о том, что они явно не одобряют террористическую провокацию, устроенную президентом США Дональдом Трампом. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин.

«Любая война предполагает наземные операции, подразумевающие использование личного состава. Можно сколько угодно наносить ракетно-бомбовые удары, используя авиацию, высокоточное оружие, но пока нога солдата не вступила на землю противника, она [земля] не может считаться завоеванной. И, естественно, когда речь идет о живой силе, всегда будут человеческие потери. Так что нет ничего удивительного в том, что люди не хотят умирать за непонятные идеологические мотивы. Одно дело защищать свою страну ценой собственной жизни, и совсем другое — участвовать в военных авантюрах, которые любят устраивать американские президенты аккурат перед выборами», — уверен собеседник ФАН.

По его словам, каждый президент США за последние 30 лет проводил свою собственную «маленькую победоносную войну». Назревающая военная кампания идеологически ничем принципиально не будет отличаться от того, что происходило в Ираке и Ливии. Однако масштабы Ирана намного более велики, а его военная мощь значительно превосходит ту, что была в распоряжении у Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи.

«Я, честно говоря, не думаю, что дело действительно дойдет до войны, — уверен Шерин. — Потому что если она случится, то это будет конец США, поскольку к конфликту обязательно подключится Китай: 80% экспорта иранской нефти идет именно в эту страну, так что они не останутся в стороне. Собственно говоря, удар США по Ирану — это часть их торговой войны с Китаем».

По словам депутата, Российская Федерация должна воздержаться от прямого участия в конфликте, если он все-таки произойдет. Иран — дружественная нам страна, но высокой степени экономической интеграции с ней мы не имеем. Впрочем, то, с какой паникой население США восприняло милитаристские замашки Трампа, дает надежду, что вооруженного конфликта все же не будет.