Роухани призвал Эрдогана сплотиться против США

Тегеран, 4 января. Необходимо сплоченно выступить против США после убийства главы спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани во время телефонного разговора с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По словам иранского президента, молчание и бездействие может привести «к большей дерзости в совершении агрессивных шагов». Хасан Роухани отметил в разговоре с турецким коллегой, что необходимо в один голос выступить против агрессии американцев, иначе Тегеран намерен «действовать более дерзко».

Напомним, Соединенные Штаты нанесли ракетный удар по зоне у аэропорта Багдада в ночь на 3 января. Погиб Касем Сулеймани. Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи призвал Совет Безопасности ООН осудить его убийство.