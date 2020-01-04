Ветеран РВСН Чмутин раскрыл секрет устройства «ядерной кнопки»

Москва, 4 января. Ветеран Ракетных войск стратегического назначения РФ Юрий Чмутин раскрыл принцип действия «ядерной кнопки».

Ветеран напомнил, что в 2021 году истекает срок действия договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). По его словам, после этого ядерное оружие окажется за пределами правового пространства, в результате чего значительно увеличится риск его применения.

Чмутин отметил, что случайный пуск ракеты с ядерным боезарядом невозможен, так как у всех стран, обладающих таким оружием, есть многоуровневая система защиты, которая исключает возможность случайных или несанкционированных действий. При этом стихийные бедствия и природные катаклизмы не способны нарушить работу системы безопасности. Кроме того, данная система исключает возможность хакерской атаки с целью запуска.

«Никто из посторонних не имеет доступа и не сможет подобрать ключ-шифр. Команда у нас, ракетчиков, называется ключ-шифр. Это очень сложная система кодов», — пояснил Чмутин.

Он также добавил, что решение о нанесении ядерного удара принимает президент России, после чего отдает соответствующий приказ главкому Ракетными войсками стратегического назначения РФ. В свою очередь главком РВСН доводит приказ президента до подчиненных с помощью автоматизированной системы боевого управления. При этом возможность случайного пуска ракет полностью исключена.

«Система управления предполагает четкое, строгое, централизованное выполнение приказов и команд по цепочке. Условно говоря, если не пройден один этап — на другой не перескочишь», — пояснил ветеран.

Чмутин подчеркнул, что ядерная война не может начаться случайно или по ошибке, так как система полностью исключает подобные варианты.