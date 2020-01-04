Париж, 4 января. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил лидеру Ирака Бархаму Салеху о приверженности Парижа безопасности и суверенитету этой страны. О телефонных переговорах политиков сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

Ранее член Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что генерал Касем Сулеймани просто стал жертвой американской предвыборной гонки.

2 января он был жестоко убит в результате ракетного удара беспилотником Соединенных Штатов на территории Ирака. Таким образом, «война», которую ведут между собой республиканцы и демократы с помощью юридических и пропагандистских инструментов, в итоге вылилась в реальную кровь.

Генерал Сулеймани командовал элитным подразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Именно силы Сулеймани оказывают существенную помощь шиитским формированиям в борьбе против боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.