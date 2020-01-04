Концерты российского саксофониста Бутмана отменяют в США из-за поездки музыканта в Крым

Москва, 4 января. Знаменитый российский музыкант, виртуозный саксофонист Игорь Бутман стал жертвой американских русофобов из организации Arts Against Aggression.

По данным газеты «Журналистская правда», члены AAA развернули настоящую кампанию против Бутмана и добились отмены его концертов в Бостоне, а потом в городе Энн-Арбор (штат Мичиган). Газета уточняет, что причиной стала политическая позиция Бутмана.

Русофобам, борющимся с «агрессией против искусства» (именно так переводится название организации), не понравилось то, что Бутман поддерживает политику Москвы в отношении Киева, а также то, что музыкант был доверенным лицом президента РФ Владимира Путина на выборах в 2018 году. При этом у Бутмана двойное гражданство (России и США). Он ездил в Крым на фестиваль Koktebel Jazz Party уже после воссоединения полуострова с Россией, а это из-за его американского гражданства является нарушением международных санкций. Этот факт американские активисты также используют, что не дать Бутману выступать в Штатах.

В итоге концерт джазмена в Бостоне перенесли в русско-еврейский культурно-образовательный центр «Макор».