Донбасс сегодня: партизаны срывают планы ВСУ, украинские диверсанты готовят теракт

Донбасс, 4 января. Армия Украины бьет по Донецку и Горловке из гранатометов и пулеметов. Полковник Народной милиции ЛНР Виталий Киселев рассказал ФАН о работе украинских диверсантов в зоне силовой операции и помощниках ополчения в тылу ВСУ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Обстрелы украинскими вооруженными формированиями населенных пунктов Донецкой Народной Республики продолжаются, несмотря на снижение количества и интенсивности огня. В минувшие сутки киевские силовики дважды обстреляли ДНР: один раз поселок Зайцево под Горловкой и один раз запад Донецка, поселок Старомихайловка. В обоих случаях применялись противотанковые гранатометы станкового и ручного типа и крупнокалиберные пулеметы.

Украинские диверсанты готовят теракты в зоне ООС

Диверсионно-разведывательная группа под командованием полковника Вооруженных сил Украины Ильченко орудует в зоне Операции объединенных сил. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН рассказал полковник Народной милиции ЛНР Виталий Киселев, позывной Коммунист.

Офицер луганского корпуса уточнил, что ДРГ противника действует в зоне ответственности оперативно-тактической группировки ООС «Север» и состоит из восьми военнослужащих. Командует подразделением офицер украинской армии в звании полковника по фамилии Ильченко.

Целью диверсантов является подготовка и реализация провокаций и террористического акта в зоне силовой операции. Со второй декады декабря 2019 года данная группа отметилась в зоне ответственности Народной милиции ЛНР напротив позиций 58-й отдельной мотопехотной бригады ВС Украины.

Партизаны выводят украинскую технику из строя

Помимо информации о диверсантах, полковник Киселев рассказал корреспонденту ФАН о деятельности помощников донбасского сопротивления в тылу украинской армии. Речь идет о так называемых партизанах, которые подпортили украинскую технику.

«Могу рассказать о работе партизан в первом батальоне 36-й бригады украинской морской пехоты. Там 50% «Хаммеров» 2-й роты не могут даже выехать из боксов, где находятся. Подразделение (вторая рота первого батальона 36-й обрМП ВСУ) небоеготово», — заключает Коммунист.

Офицер также привел военные номера и модели «Хаммеров», выведенных из строя «правильными ребятами». Это автомобили HMMWVM998 с номерами 1858 Е6, 1879 Е6, 1867 Е6 и 1875 Е6.