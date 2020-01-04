Соцсети пристыдили либералов, попытавшихся оправдать убийство американцами Сулеймани

Москва, 4 января. Глава спецподразделения Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара США в Ираке. При этом у США не было правовых оснований для подобных действий.

Убийство Сулеймани всколыхнуло все мировое сообщество, поскольку данное событие может обернуться масштабной войной на Ближнем Востоке. Политики и эксперты считают действия Вашингтона безответственными и безрассудными. При этом российские либералы оказались неспособны оценить реальную опасность сложившейся ситуации. Убийство иранского военного деятеля стало поводом для их глупых шуток и нападок на Россию.

Так, беглый российский олигарх Михаил Ходорковский попытался связать гибель Сулеймани с Россией. Однако пользователи Сети припомнили олигарху махинации с налогами, воровство нефти, а также незаконную приватизацию предприятий и заказное убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.

Глава признанного иноагентом ФБК Алексей Навальный не стал комментировать данное событие, ограничившись ретвитом поста блогера Кирилла Родного, который поставил в один ряд убийство Сулеймани и празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вместо этого он ретвитнул глупую, мягко говоря, шутку блогера Кирилла Родного, который додумался поставить в один ряд убийство Сулеймани и празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Пользователи Сети указали Родному и Навальному, что подобные публикации оскорбляют память советских воинов, спасших мир от нацизма.

Бывший адвокат Марк Фейгин использовал гибель Сулеймани, чтобы обвинить Россию в нарушении международного права. При этом он не смог подкрепить свои обвинения конкретными примерами.

Однако пользователи Сети напомнили Фейгину о противозаконности действий США, а также усомнились в его профессиональных качествах.

Данный инцидент продемонстрировал низкий уровень информационной грамотности представителей российской несистемной оппозиции, которые попытались оправдать действия своих западных покровителей.