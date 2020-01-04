Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Соцсети пристыдили либералов, попытавшихся оправдать убийство американцами Сулеймани

44
0 Оставить комментарий

Соцсети пристыдили либералов, попытавшихся оправдать убийство американцами Сулеймани

Москва, 4 января. Глава спецподразделения Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара США в Ираке. При этом у США не было правовых оснований для подобных действий.

Убийство Сулеймани всколыхнуло все мировое сообщество, поскольку данное событие может обернуться масштабной войной на Ближнем Востоке. Политики и эксперты считают действия Вашингтона безответственными и безрассудными. При этом российские либералы оказались неспособны оценить реальную опасность сложившейся ситуации. Убийство иранского военного деятеля стало поводом для их глупых шуток и нападок на Россию.

Так, беглый российский олигарх Михаил Ходорковский попытался связать гибель Сулеймани с Россией. Однако пользователи Сети припомнили олигарху махинации с налогами, воровство нефти, а также незаконную приватизацию предприятий и заказное убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.

Соцсети пристыдили либералов, попытавшихся оправдать убийство американцами Сулеймани

Соцсети пристыдили либералов, попытавшихся оправдать убийство американцами Сулеймани

Глава признанного иноагентом ФБК Алексей Навальный не стал комментировать данное событие, ограничившись ретвитом поста блогера Кирилла Родного, который поставил в один ряд убийство Сулеймани и празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вместо этого он ретвитнул глупую, мягко говоря, шутку блогера Кирилла Родного, который додумался поставить в один ряд убийство Сулеймани и празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Соцсети пристыдили либералов, попытавшихся оправдать убийство американцами Сулеймани

Пользователи Сети указали Родному и Навальному, что подобные публикации оскорбляют память советских воинов, спасших мир от нацизма.

Соцсети пристыдили либералов, попытавшихся оправдать убийство американцами Сулеймани

Бывший адвокат Марк Фейгин использовал гибель Сулеймани, чтобы обвинить Россию в нарушении международного права. При этом он не смог подкрепить свои обвинения конкретными примерами.

Соцсети пристыдили либералов, попытавшихся оправдать убийство американцами Сулеймани

Однако пользователи Сети напомнили Фейгину о противозаконности действий США, а также усомнились в его профессиональных качествах.

Соцсети пристыдили либералов, попытавшихся оправдать убийство американцами Сулеймани

Данный инцидент продемонстрировал низкий уровень информационной грамотности представителей российской несистемной оппозиции, которые попытались оправдать действия своих западных покровителей.

Новости партнеров

Новости партнеров