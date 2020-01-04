Киев, 4 декабря. Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украину в 2020 году может ждать дефолт.

По словам Медведчука, в прошлом году произошло дальнейшее углубление кризиса украинской экономики. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте партии.

Медведчук отметил, что больше всего кризис проявился в промышленном производстве и финансово-кредитной сфере. Он назвал неадекватность правительства катализатором кризисных процессов в экономике страны.

«Текущая многомесячная тенденция падения промышленности ведет к необратимой деиндустриализации экономики Украины уже в 2020 году», — подчеркнул Медведчук.

Сохранение текущей финансово-кредитной политики может привести «к дефолту уже в 2020 году, причем на худших для Украины условиях», считает Виктор Медведчук. Чтобы избежать дефолта, нужно сменить руководство всех экономических и финансовых министерств и ведомств. Также важно, с точки зрения главы политсовета украинской партии, как можно скорее сформировать правительство национального спасения.