Белоруссия и Россия согласовали первые поставки нефти в 2020 году. События дня. ФАН-ТВ

Москва и Минск договорились по нефти Переговоры Москвы и Минска по нефти, кажется, с трудом, но все-таки продвигаются. Белорусская компания «Белнефтехим» объявила, что документы на первую партию «черного золота», закупаемого у России по новым условиям, уже оформляются. Компромисс заключается в цене — теперь из нее исключаются премии-надбавки для поставщика. О конкретных цифрах, в том числе по количеству сырья, «Белнефтехим» пока не сообщает. Но уверяет, что этих объемов хватит для бесперебойной работы нефтеперерабатывающих заводов Белоруссии. Правда, есть важный нюанс: пока соглашение рассчитано лишь на январь 2020-го. Казалось, что к новому году, если уж Россия договорилась даже по газу с Украиной, то уж точно найдет компромисс и с другим соседом. Но нефтяные переговоры Москвы и Минска затянулись вплоть до того, что 31 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко даже поручил найти альтернативных поставщиков черного золота. Что грозит если не прекращением нашего экспорта в республику, то во всяком случае его сокращением. Сегодня вопросы энергетики вновь обсудили премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас. Как известно, обе страны по договору о союзном государстве стремятся к единому экономическому пространству, включая сферу энергетики. В двусторонних отношениях эта тема стоит наиболее остро: Минск то и дело «сбивает цену» на российские ресурсы. И как диалог пойдет дальше — предсказать сложно.

Кабмин РФ утвердил план по климату А на повестке российского кабмина встали вопросы окружающей среды. Глава правительства Дмитрий Медведев утвердил национальный план по климату. Точнее, первый его этап, который продлится до 2022 года. Документ предлагает меры по подготовке страны к будущим климатическим переменам и, между тем, объясняет, чем такие меры вообще обусловлены. Дело в том, что, начиная с 70-х, среднегодовая температура воздуха в России растет на 0,47° за 10 лет, а это в 2,5 раза выше мировых темпов. Это несет в себе угрозы природных катаклизмов, таких как наводнения и пожары. Об этом еще на пресс-конференции в декабре говорил президент России Владимир Путин. Он напомнил, что 70% нашей страны расположено в северных широтах, а за полярным кругом стоят целые города на «вечной мерзлоте». Которая, возможно, начнет таять. К слову, в прошлом году Россия одобрила Парижское соглашение по климату — его участники договорились о сокращении вредных выбросов в атмосферу. Ну, а пока до 2022 года, по национальному плану, нужно проработать целый список вопросов. В их числе модернизация мониторинга окружающей среды, разработка региональных «климатических планов» и паспорта климатической безопасности. Отчет по этой работе Минэкономразвития будет готовить ежегодно до 15 июня. А уже после 2022-гого кабмин утвердит второй этап плана, также рассчитанный на «трехлетку».