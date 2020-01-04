Главные новости 4 января

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 4 января.

Трамп заявил, что готов предпринять любые необходимые действия в случае, если «американцы где угодно окажутся под угрозой». Трамп заявил, что США подготовились на случай ответа Ирана за убийство Сулеймани.

Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС отключили от энергосети. Причиной стало срабатывание автоматической защиты. Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС отключили от сети.

США заинтересованы во втягивании России в очередной конфликт на Ближнем Востоке. Коровин заявил, что убийством Сулеймани США хотят втянуть Россию в масштабный конфликт.

Генсек ООН «выразил обеспокоенность по поводу действий США» и сказал, что они «ведут к эскалации напряженности в регионе». МИД Ирана назвал убийство Сулеймани терроризмом со стороны США.

Украинские военнослужащие рассказали, как «неизвестный враг» ведет на них охоту в Донбассе. Украинские военнослужащие рассказали, как на них охотится «неизвестный враг» в Донбассе.

Транзит российского газа через Украину в первый день 2020 года упал в пять раз в сравнении с показателями за декабрь 2019 года. Транзит российского газа через Украину с начала года сократился в пять раз.

Русскоязычный телеканал, ориентированный на жителей неподконтрольных территорий, планируется к запуску в феврале. Журналистка с антироссийскими взглядами возглавила ориентированный на Донбасс телеканал.

Алексей Пушков прокомментировал слова Дональда Трампа об убийстве Касема Сулеймани. Пушков ответил на слова Трампа об убийстве Сулеймани.

Она отметила красоту Петербурга, организованность поездов и гостеприимность россиян. Немецкая путешественница пришла в восторг от трехнедельной поездки по России.

Российская балерина Анастасия Волочкова порадовала подписчиков пикантным видео из Таиланда. Пользователи Сети высмеяли пикантное видео Волочковой из Таиланда.