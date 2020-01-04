Правительство намерено пересмотреть планку брачного возраста в России

Москва, 4 января. Минюст РФ намерен пересмотреть планку брачного возраста в России, а также уточнить основания для создания семьи несовершеннолетними.

На сегодняшний день разрешение на ранний брак можно получить, если невеста ждет ребенка. Однако в некоторых регионах такой документ выдают эмансипированным подросткам, которые имеют постоянное место работы.

Однако единого подхода к установлению обстоятельств для раннего брака в Семейном кодексе РФ по-прежнему нет. Именно поэтому министерство хочет заняться этим вопросом. При этом поправки планируется внести не только в Семейный кодекс (статья 13), но и в федеральный закон «Об актах гражданского состояния» (статья 26). В Госдуму документ планируется внести в феврале 2021 года, пишет РИА Новости.

По данным Росстата, в 2019 году количество браков и разводов в России достигло минимума с 1990 года. По мнению экспертов ведомства, это связано с тем, что люди начали официально регистрировать свои отношения в более зрелом возрасте, а многим и вовсе не нужна печать в паспорте.