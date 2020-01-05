Политические провокаторы призывают Турцию к заведомо проигрышному конфликту с РФ в Ливии

Военный эксперт Андрей Кошкин уверен, что в случае столкновения с Россией в Ливии Турции придется очень трудно.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал проект закона об отправке турецких военнослужащих в Ливию для оказания помощи так называемому Правительству национального согласия (ПНС). И именно на фоне предстоящей интервенции на территорию африканского государства в турецких социальных сетях радикальные исламисты все чаще стали публиковать сообщения, призывающие Эрдогана устроить настоящую войну с Россией. Другими словами, определенные силы пытаются фактически столкнуть лбами двух союзников по сирийскому урегулированию.

Комментируя призывы к началу открытого противостояния Москвы и Анкары, военный аналитик, эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин сообщил, что «некоторые политические силы на самом деле призывают Турцию к заведомо проигрышному конфликту с Россией в Ливии».

Собеседник ФАН подчеркнул, что эти силы обладают мощнейшим информационным ресурсом, который на профессиональном уровне готовит информационно-психологические акции. Однако все их действия не будут иметь результата.

«Если выйдет так, что Россия и Турция столкнутся в этой африканской стране, Турции придется тяжело, ей придется оттуда уйти, ведь нельзя сравнивать наши страны по уровню экономики и тем более военных возможностей. Но я уверен, что конфликта удастся избежать за счет умения России вести сложные переговоры», — говорит Кошкин.

С экспертом согласен и обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец, который утверждает, что в настоящее время в Ливии противодействуют друг другу две крупные силы — с одной стороны, это часть ливийского народа под руководством маршала Халифы Хафтара, а с другой стороны, так террористическое Правительство Национального Согласия, которое поддерживается Турцией.

«Президент Турции недавно сказал, что в Ливии были замечены бойцы ЧВК «Вагнера» и даже назвал цифру в 2000 человек. Тут он мне очень напомнил сказочника Порошенко (экс-президент Украины Петр Порошенко — Прим. ФАН), который однажды на Донбассе насчитал 13 тысяч российских бойцов. Ну, в общем-то это провокационная ложь, но факт остается фактом — Турция втягивается в ливийский кризис. Есть закон и политики, которые утверждают, что власть в Ливии держится не руками народа этой страны, а штыками солдат или, в данном случае, террористов иностранных государств. Да, Россия не безучастна к ливийским событиям, Россия не скрывала своей позиции, и я думаю, что это не только красивые слова России», — сообщает военный аналитик.

Таким образом становится понятно, что в Ливии фактически сталкиваются интересы Москвы и Анкары, а это значит, как утверждает Баранец, «там закручивается с невероятной силой такая шахматная партия, которой могли бы позавидовать даже самые матерые писатели-фантасты», и именно поэтому власти Турции распространяют вбросы о ЧВК «Вагнера» в Ливии.

«А вот присутствуют ли там вагнеровцы — они уже как приведения, как сказка. Сегодня сказки о наших парнях такие, что они, может быть, даже уже участвуют в личной охране Трампа. Нам только такой информации не хватает. Они везде: в Венесуэле, в Африке, в Афганистане, в ОАЭ, они в Сирии, я уже даже не знаю, где только эти вездесущие вагнеровцы еще устрашающие для США образы не рисовали. Тем не менее, я думаю, что Эрдоган просто спекулирует и играет на опережение. Но именно от них, от армии Хафтара, турецкие солдаты получат по соплям. Хафтар уже объявил всеобщую мобилизацию, а оружие у него хорошее», — продолжает Баранец.

Напомним, Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара в настоящее время активно проводит антитеррористическую операцию «Аль-Карама», главная цель которой — освобождение страны от боевиков, захвативших часть территорий после революции 2011 года. В настоящий момент большая часть страны контролируется ЛНА. Хафтара поддерживает народ, в том числе жители захваченного террористами ПНС Ливии города Триполи.