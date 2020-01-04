Сирия, 4 января. США готовятся к переброске в Ближневосточный регион около 3000 военнослужащих. Курдских боевиков обвиняют в организации взрыва в городе Африн. Тело убитого мужчины было найдено в городе Дибан в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удары по военным объектам боевиков на юго-западе от Алеппо; провели боевые вылеты в Южном Идлибе; обследуют территорию на западе Дейр-эз-Зора.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве мужчины в городе Дибан к юго-востоку от Дейр-эз-Зора.

Курдские вооруженные группировки: обвиняются в организации взрыва в городе Африн на северо-западе Алеппо.

Соединенные Штаты: готовятся к переброске на Ближний Восток порядка трех тысяч военных.

Провинция Алеппо

На юго-западе от административного центра провинции возобновились вооруженные столкновения на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков исламистских бандформирований. Как передает Twitter-канал (baladinetwork), артиллерийские дивизионы правительственных сил нанесли удары по огневым позициям исламистов неподалеку от населенного пункта Халса. Никакой информации о потерях джихадистов в живой силе или технике пока не поступало.

Тем временем новый взрыв прогремел в городе Африн на северо-западе региона. Согласно информации новостного портала Step News Agency, один из мирных жителей был убит. В установке бомбы подозреваются члены Отрядов народной самообороны (YPG), осуществляющие подпольную деятельность в зонах контроля протурецких сил.

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступила информация об убийстве одного из гражданских лиц на оккупированной «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) территории. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (deirezzor24), мужчина по имени Али Мадлул аль-Мазер был застрелен в голову неизвестными преступниками в городе Дибан юго-восточнее Дейр-эз-Зора. Предполагаемыми организаторами налета считаются террористы «Исламского государства», действующие подпольно.

Между тем в западной части провинции к обследованию пустынной местности приступил отряд проправительственного ополчения «Национальные силы обороны****** (NDF). Twitter-канал (ynms79797979) сообщает о том, что спецоперация призвана выявить «спящие ячейки» ИГ1, которые все еще могут скрываться на территории Сирийской пустыни. О результатах поисков пока ничего неизвестно.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии продолжают осуществлять боевые вылеты в южных районах провинции. Военный источник в сети Twitter (ufuk_sy) сообщает о боевых вылетах сирийских военных самолетов в районе населенных пунктов Маар Шамша и Маар Шамарин. Twitter-канал (baladinetwork) передает, что под ударом также оказались места базирования джихадистов в районе городов Аль-Хамидия и Дейр аш-Шарки. Как известно, Сирийская арабская армия (САА) ведет наступление в зоне «Большого Идлиба» с целью обезопасить подконтрольные ей территории от постоянных налетов со стороны радикальных бандформирований вооруженной оппозиции, связанных с «Джебхат ан-Нусры»1***.

Ирак

Спровоцировав эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, Соединенные Штаты принялись вновь наращивать здесь боевую мощь, оправдывая это необходимостью обеспечения своей безопасности. Согласно информации агентства новостей РИА Новости, Вашингтон готовится перебросить в регион около трех тысяч военнослужащих ввиду роста напряженности на границе с Ираном. Напомним, США вызвали осуждение как среди мирного населения, так и со стороны властей Ирака, Ирана и Сирии после ударов по аэропорту на окраине столицы, которые обернулись гибелью высокопоставленного члена «Корпуса Стражей Исламской революции», иранского генерала Касема Сулеймани, и замглавы ополченческого формирования «Хашд аш-Шааби».

1 Организация запрещена на территории РФ.