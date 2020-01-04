ليبيا ، 2 يناير الأخبار العاجلة

ليبيا ، 2 يناير. أعلن أردوغان عن موجة جديدة من اللاجئين إلى تركيا من إدلب السورية ، الأسد يهدد بحكم الاعدام للمقاتلين السوريين في ميليشيات الوفاق الوطني الليبي ، ورفض نائب تركي التصويت لارسال الجيش إلى ليبيا

رفض نائب تركي التصويت لارسال الجيش الى ليبيا

رفض النائب التركي تشيهانجير إسلام المشاركة في اجتماع برلماني لمناقشة مسألة إرسال قوات إلى ليبيا.

وكتب على تويتر: "لن أذهب إلى الاجتماع ولن أصوت".

في ديسمبر / كانون الأول ، سمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإرسال الجيش إلى ليبيا ، من أجل تهدئة الوضع هناك. في وقت لاحق أصبح من المعروف أن البرلمان التركي سيناقش مسألة إرسال قواته إلى أراضي الدولة الواقعة في شمال إفريقيا في الأيام الأولى من شهر يناير.

الأسد يهدد باعدام المقاتلين السوريين مع قوات الوفاق الوطني

تعتزم الحكومة في دمشق تمرير مشروع قانون عقوبات على المواطنين السوريين المشاركين في الأعمال العدائية إلى جانب حكومة الوفاق الوطني غير الشرعية في ليبيا. قد تؤدي الرحلة إلى طرابلس إلى عقوبة السجن مدى الحياة للمقاتلين السوريين أو عقوبة الإعدام.

وفقًا لمصادر في العربي اليوم ، في المستقبل القريب ، قد يوقع الرئيس السوري بشار الأسد على هذا المرسوم. الحكومة السورية تشعر بقلق بالغ إزاء زيادة نشاط ما يسمى "الاكسبريس الليبي" ونقل المسلحين من الوحدات الموالية لتركيا من سوريا إلى ليبيا ، حسبما ذكرت الوكالة.

لم تقرر دمشق بعد المواعيد النهائية الجنائية للمسلحين الذين سيسافرون إلى ليبيا. تقول المصادر إن المقاتلين السوريين يمكنهم انتظار السجن مدى الحياة ، وكذلك مصادرة ممتلكات أسرهم. يواجه المتشددون ، الذين سيتم القبض عليهم بتهمة التعامل مع الجماعات الإرهابية ، عقوبة الإعدام.

عقد السيسي اجتماعًا طارئًا بسبب التدخل التركي في الشؤون الليبية

يعقد الرئيس المصري عبد الفتاح خليل السيسي اجتماعًا طارئًا مع مجلس الأمن القومي. والسبب في ذلك هو قرار البرلمان التركي بإرسال قوات إلى ليبيا كوسيلة مساعدة لما يسمى بحكومة الوفاق الوطني المتبنية للإرهابيين العاملين في البلاد.

يوم الخميس ، أيد البرلمان التركي مشروع القانون ، الذي ينص على إرسال قوات تركية إلى ليبيا. ضمن إطار مشروع القانون هذا ، قد تفكر أنقرة أيضًا في إمكانية توفير الأسلحة التي طورها المصممون الأتراك. صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرارًا وتكرارًا باستعداده لإرسال الجيش إلى ليبيا إذا طلبت منه حكومة الوفاق في طرابلس المساعدة. في المجموع ، تخطط تركيا لإرسال ما لا يقل عن ثمانية آلاف مسلح إلى ليبيا.

أردوغان يعلن موجة جديدة من اللاجئين إلى تركيا من إدلب السوري

موجة جديدة من اللاجئين السوريين من إدلب تتجه نحو الحدود التركية. صرح بذلك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووفقا له ، "تم توجه ما لا يقل عن 200-250 ألف شخص إلى الحدود التركية".

"نحن نحاول منع هذا من خلال تدابير معينة ، ولكن هذه مهمة صعبة ، لأننا نتعامل مع الناس" ، قال أردوغان على قناة NTV.

كما انتقد الرئيس التركي الدول الغربية حيث يقومون باجراءات ضد المحتجين. وفقا لأردوغان ، "تحولت المدن الغربية إلى سجون في الهواء الطلق." في الوقت نفسه ، قال إن الغرب سيواجه في المستقبل "كوارث كبيرة" ، حيث "يوجد عدد كبير من تجار المخدرات الذين يتعاونون مع الجماعات الإرهابية".