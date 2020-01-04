Политолог Джаралла оценил план Киева распространить вещание госканала на Крым и Донбасс

Стало известно о планах украинской пропаганды распространить свое влияние не только на неподконтрольные ей республики ЛНР и ДНР, но и на часть территории российского государства — полуостров Крым. Об этом в интервью ресурсу «Детектор медиа» заявила новоиспеченная управляющая информационного вещания канала, который будет транслироваться на отделившиеся от Киева территории, Елена Трибушная. Однако ей не особо стоит рассчитывать на успех — особенно в Крыму, население которого четко заявило о желании быть с Россией, заявил в интервью Федеральному агентству новостей крымский политолог Владимир Джаралла.

«Тем не менее, это довольно серьезный шаг, значение которого нельзя недооценивать, — заметил собеседник ФАН. — То, что они собираются взяться за Донбасс — и при этом, еще уточняют, что и за Крым — следует воспринимать достаточно серьезно».

Джаралла отметил, что, поскольку украинское государство показало себя несостоятельным, его экономика в результате разрыва связей с Россией разрушена, а политическое руководство целиком и полностью зависит от Соединенных Штатов, то все, что ему остается — это делать всевозможные информационные вбросы и лгать о том, что все на самом деле у него хорошо.

«В этой связи правительство Украины воспринимается с плохо скрываемым удивлением: с одной стороны, оно вроде бы ни на что не способно, но все это компенсируется красивой картинкой, хорошим сценарием и прочувственными монологами (явная отсылка к новогоднему поздравлению президента Украины Владимира Зеленского. — Прим. ФАН)», — считает политолог.

По его словам, самоуверенность руководства нового пропагандистского рупора в отношении Донбасса основана на том, что на Украине знают: жители этого региона устали жить в состоянии «ни мира, ни войны», даже несмотря на победы над войсками карателей, и их уверенность в своих силах можно будет подорвать массированной информационной атакой.

«В отношении Крыма ситуация более любопытная: выбор крымчан о принадлежности полуострова сомнений не вызывал и не вызывает, так что будет интересно, на каких темах киевская пропаганда собирается играть. Но неприятна сама постановка вопроса, ведь вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда, и то, что украинские власти опять собираются его поднимать, говорит о том, что они не отказываются от своих агрессивных намерений», — уверен Джаралла.

Тем не менее при всей серьезности намерений киевского режима доносить свою «правду» до жителей непризнающих его территорий, попилить деньги на своем пропагандистском проекте его участники, конечно же, не забудут.

«То, что там все будет разворовываться, сомнений, конечно же, никаких нет: это является обязательным элементом чуть ли не любого украинского государственного проекта. В него уже изначально закладываются планируемые к «выемке» проценты, которые руководство положит себе в карман», — считает собеседник ФАН.

Тем не менее, уверен Джаралла, к реализации декларируемых целей в Киеве подойдут серьезно — ведь именно на пропаганду делает ставку новое руководство Украины в своем противостоянии с Россией.