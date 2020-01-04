Соболь и Ко готовы оплатить все штрафы за беспорядки в Москве детскими рисунками

Москва, 4 февраля. Юрист признанного иноагентом ФБК блогера Алексея Навального Любовь Соболь начала применять новую схему отмывания денег через искусство. Точнее, схема эта давняя, но раньше экс-кандидат в Мосгордуму и ее соратники ею не пользовались.

Объект «наивного искусства» Соболь выложила в свой Instagram. На листке бумаги изображена сама протеже Навального в образе «политика здорового человека» с ушами некого животного (видимо, тут была отсылка к «звериной» фамилии). По словам Соболь, картину нарисовала ее подруга в качестве подарка и она не собиралась его продавать — ставку предложил один из ее подписчиков в Instagram. В итоге картину продали за 100500 рублей.

По мнению публициста Олега Лурье, на такой вид отмывания денег навальнисты переключились, потому что крупные донаты неизвестных жертвователей привлекают внимание, совсем другое дело продажа таких «картин».

«Создать десяток-другой столь же наивных рисунков может и ребенок, а критериев объективной стоимости этих произведений нет и быть не может. Следовательно, продавать их можно за какие угодно суммы, если «покупатель» заявляет, что готов дать эти деньги, вопросы могут появиться только у налоговой инспекции», — пояснил он в комментарии Nation News.

Лурье также с иронией добавил, что сотрудники ФБК, возможно, планируют таким образом выплатить всю сумму компенсаций по искам от компаний, пострадавших от беспорядков во время митингов в Москве минувшим летом (Соболь суд оштрафовал на 1 млн 200 тыс. рублей, ФБК должен выплатить 4,7 млн).