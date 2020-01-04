Лавров назвал убийство США Сулеймани грубым нарушением международного права

Москва, 4 января. Военная операция США в Ираке, в ходе которой погиб генерал КСИР Касим Сулеймани, является грубым нарушением международного права и идет вразрез с заявлениями Вашингтона о якобы борьбе Штатов с терроризмом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе беседы со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

О телефонном разговоре министров 4 января сообщила пресс-служба МИД РФ. Уточняется, что Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию, сложившуюся в результате убийства американскими военными Сулеймани. Министры выразили глубокую озабоченность возможными серьезными последствиями американской акции для мира и стабильности на Ближнем Востоке.

«Были также затронуты вопросы сирийского урегулирования и ситуация в Ливии в контексте подготовки к предстоящим контактам на высшем уровне», — добавили в пресс-службе.

Ранее МИД Ирана сообщил о переговорах Лаврова с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. Они также осудили убийство генерала КСИР в Багдаде 2 января.