Москва, 4 января. Организаторы незаконных митингов в Москве собрали порядка двух миллионов рублей для возмещения ущерба который был нанесен российской столице в ходе летних несанкционированных акций.

Сотрудник признанного иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» Владимир Милов сообщил, что ФБК удалось собрать деньги за счет пожертвований от подписчиков.

Сбор средств был начат 30 декабря, после того, как Милов опубликовал на своей странице Facebook обращение к подписчикам. Милов обратился к сторонникам ФБК с просьбой о материальной помощи. Денежные средства необходимы для погашения многомиллионных штрафов, которые были наложены на соратников Алексея Навального после нарушений на несанкционированных митингах в Москве. По словам Милова, за пять дней удалось собрать 1,8 миллиона рублей.

«Эти деньги не будут потеряны — мы уверены, что все их отсудим и тогда направим на благие цели — деятельность ФБК или полезных вам независимых медиа и некоммерческих организаций» — написал Милов на своей странице в Facebook.

Общественный активист и блогер Эрнест Макаренко усомнился в том, что соратники Навального смогли собрать такую сумму за счет пожертвований фанатов ФБК.

«Не думаю, что находится столько простачков, которые ведутся на их призывы и собирают такие суммы. Если кто-то и дает им деньги — лучше бы они направили их на благотворительность. Было бы больше пользы», — пояснил он.

Макаренко выразил уверенность, что эти денежные средства были перечислены западными кураторами ФБК. Однако Навальный и его коллеги по ФБК пытаются создать иллюзию безграничной поддержки, передает Nation News.

«Они пытаются убедить других в том, что им тоже нужно в этом участвовать. Как же им еще удерживать свою аудиторию? Ну и, конечно, таким способом оппозиция пытается прикрыть свои источники финансирования перед общественностью и правоохранительными органами», — добавил эксперт.

Напомним, минувшим летом Москве прошли незаконные митинги в поддержку так называемых независимых кандидатов на выборах депутатов Мосгордумы.Федеральное агентство новостей провело собственное расследование, по итогам которого была установлена причастность спецслужб США к организации массовых беспорядков в Москве, а также их вмешательство во внутренние дела России.

Журналистам ФАН также удалось выяснить, что Навальный и его окружение получают большие денежные средства от своих зарубежных кураторов для осуществления антигосударственной деятельности на территории РФ.

Кроме того, стало известно, что глава службы безопасности американского посольства в Москве, сотрудник ЦРУ Стивен Секстон проводил тренинги для сторонников Алексея Навального, в ходе которых обучал их технологиям организации уличных беспорядков, а также подробно объяснял, как оказывать сопротивления сотрудникам полиции.