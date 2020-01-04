Лавров и Зариф заявили, что убийство Сулеймани ведет к новому раунду эскалации

Москва, 4 декабря. Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре заявили, что убийство главы спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани может привести к новому раунду эскалации напряженности в регионе. Об этом проинформировали в Министерстве иностранных дел России.

Министры назвали действия американцев «грубым нарушением основополагающих норм международного права».

«[Действия] не способствуют нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, а ведут к новому раунду эскалации напряженности в регионе», — говорится в сообщении МИД РФ.

США нанесли ракетный удар по зоне, расположенной вблизи аэропорта Багдада, в ночь на 3 января. Погиб глава спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что убийство Сулеймани может привести к конфликту мирового масштаба.