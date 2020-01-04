ليبيا ، 1 يناير الأخبار العاجلة

تواصل قوات الجيش الوطني الليبي التقدم في منطقة الهضبة بطرابلس

في محيط حي الهضبة بالعاصمة الليبية طرابلس ، يدور قتال عنيف. أفادت التقارير أن قوات الجيش الوطني الليبي تمكنت من السيطرة على دوار في المنطقة ، لكن الأعمال القتالية لم تتوقف.

تم الإبلاغ عن معارك شديدة في اتجاه التاجوراء سابقًا. الآن قوات الجيش الوطني الليبي تبعد بضع مئات من الأمتار عن وسط طرابلس.

بالإضافة إلى ذلك ، تم تلقي معلومات عن الغارة الجوية التي شنها الجيش الوطني الليبي في مطار معيتيقة في طرابلس. من هذا المطار ، يمكن التحكم و السيطرة على الطائرات بدون طيار التي يستخدمها الإرهابيون من ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبية.

إرهابيو الوفاق الليبي يطلقون النار من مطار معيتيقة

فتح إرهابيو ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي النار على الجيش الوطني الليبي من قاعدة معيتيقة الجوية العسكرية ،كما وتعمل المدفعية.

أبلغ احد مستخدمي الفيسبوك عن حريق فوضوي في مطار معيتيقة في طرابلس من ناحية قوات الجيش الوطني الليبي ومقر الإسكان.

لوحظ أنه نظرًا للأزمة في ليبيا ، يتم التحكم في مطار معيتيقة حاليًا من قبل إرهابيي الوفاق ، حيث يستخدمونه كقاعدة جوية عسكرية.

في وقت سابق ، شن سلاح الجو الليبي ، بقيادة المشير خليفة حفتر ، غارة جوية على مطار معيتيقة في طرابلس. من المطار ، تتم السيطرة على طائرات بدون طيار تابعة لما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبية.

يلتقي الوفاق مع الجيش الوطني الليبي بقصف مدفعي في منطقة سكنية

تواصل قوات الجيش الوطني الليبي حملة ناجحة لتحرير طرابلس ، وتفيد التقارير أن وحدات المشير خليفة حفتر تتجه نحو مشروع الهضبة.

أفاد أحد مستخدمي فيسبوك في حسابه أنه في اتجاه مشروع الهضبة ، سيطرت القوات المسلحة الليبية على شوارع المطابات والحافلات ، وتتجه بثقة إلى خطوط العدو الخلفية. يرد الوفاق بنيران فوضويّة - يفيد شهود عيان بإطلاق النار العشوائي للمدفعية من قبل الإرهابيين لما يسمى بحكومة الوفاق الوطني في ليبيا. بالإضافة إلى ذلك ، كما وسمع إطلاق النار في منطقة أبو سليم في اتجاه طريق المطار.

أبلغ شهود عيان في طرابلس عن أضرار جسيمة في المباني السكنية والبنية التحتية في منطقتي أبو سليم وصلاح الدين ، وسقط عدد كبير من الضحايا المدنيين. يستخدم الإرهابيون من عصابات الوفاق الليبية Grad MLRS ، مدفعية الهاوتزر ذات العيار الكبير ومدافع الهاون ، ويطلقون النار على الأحياء الهادئة في المدينة.

ستدعم تركيا إرهابيي الوفاق الوطني الليبي عبر إرسال 8000 مقاتل سوري إلى طرابلس

وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زعيم حكومة الوفاق الوطني الليبية ، فايز السراج ، بإرسال ما لا يقل عن 8 آلاف مقاتل من سوريا لدعمهم. هذا ما نقلته قناة العربية الإخبارية.

كما أوردت وكالة الأنباء الفيدرالية ، تدعم أنقرة الإرهابي الوفاق في ليبيا ، وتزود العصابات بالأسلحة و تتجاوز الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة ، وتنقل أعضاء المنظمات المتطرفة من سوريا ، فضلاً عن مقاتلي القوات الخاصة.

يذكر أن الجيش الوطني الليبي ، بقيادة المشير خليفة حفتر ، يجري عملية لمكافحة الإرهاب في البلاد. قام الجيش الوطني الليبي بالفعل بتطهير معظم الأراضي الليبية من العصابات. في الوقت الحالي ، يواصل جيش حفتر التقدم في منطقة الهضبة بطرابلس لتحرير العاصمة الليبية من إرهابي ما يسمى بـ حكومة الوفاق الليبية.