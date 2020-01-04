Внутриполитические разборки в США могут «поджечь» Ближний Восток

Внутриполитические распри Демократической и Республиканской партий США вновь стали причиной ухудшения международной обстановки. В этот раз жертвой американской предвыборной гонки стал иранский генерал Касем Сулеймани, который был жестоко убит в результате ракетного удара беспилотником Соединенных Штатов на территории Ирака. Таким образом, «война», которую ведут между собой республиканцы и демократы с помощью юридических и пропагандистских инструментов, в итоге вылилась в реальную кровь, заявил в интервью Федеральному агентству новостей член Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков.

Он считает одним из факторов дестабилизации внутренней политики США приход к власти неудобного для большинства правящих элит человека. Дональд Трамп оказался слишком неполиткорректен и его стали «мочить» всеми доступными средствами, включая самые странные — как известно, первым аккордом в песне под названием «Долой Трампа!» стали обвинения в связях с правительством России.

Правда, потом суд США установил, что российские власти не вели никакой кампании в поддержку Трампа, а все, что выдавалось за «вмешательство» и «русских хакеров» — лишь несколько англоязычных комментариев в социальных сетях, оставленных студентами в американских соцсетях. Таким образом, выходит, что вся суть обвинений Демократической партии США строилась на этих странных связях.

«Они готовы использовать любые поводы для обвинений — даже самые абсурдные. Даже разговор Трампа с президентом России в понимании демократов мог быть поводом для импичмента. Теперь им вполне может стать убийство иранского генерала, которое хозяин Белого Дома явно хотел обратить себе на пользу», — уверен Цеков.

Давно известно, что любимым способом американских президентов поднять свой вялый рейтинг является маленькая победоносная война с очередным «диктатором» на другом конце света. Для Билла Клинтона такой «палочкой-выручалочкой» стала Югославия и ее лидер Слободан Милошевич, для Джорджей Бушей — отца и сына — президент Ирака Саддам Хусейн. Обладателю нобелевской премии мира Бараку Обаме в качестве антигероя достался глава Ливии Муаммар Каддафи, а вот Дональд Трамп так и не успел проявить своих качеств как Верховный главнокомандующий — и все из-за непрекращающегося скандала вокруг «вмешательства».

Интересно было наблюдать, как, по сути, именно самый миролюбивый американский президент стал исчадием ада в глазах СМИ, подконтрольных Демократической партии США. Однако теперь, похоже, этому приходит конец. Сейчас же Дональд Трамп, мечтающий о втором президентском сроке, пытается продемонстрировать силу не только Соединенным Штатам, но и Европе и Китаю, над которыми он продолжает терять влияние.

«Поможет ли Трампу развязываемая им война — большой вопрос, — считает собеседник ФАН. — Возможно, все будет как раз наоборот, и он растеряет весь свой, в общем-то пока неплохой для действующего президента рейтинг».

Внутриполитические распри в США, по мнению парламентария, уже давно вышли за рамки здравого смысла — от них страдает весь мир и совершенно невинные люди, которых американская пропаганда решила назначить ответственными во всех смертных грехах, чтобы оправдать тем самым их убийства.