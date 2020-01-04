«Белнефтехим» сообщил о закупке первой партии нефти из России

Минск, 4 января. Первая партия нефти закуплена Белоруссией у России без премии к цене, заявили в белорусском государственном концерне «Белнефтехим».

Сообщение появилось на сайте концерна. Уточняется, документы на прокачку нефти, закупаемой по цене без премии будут оформляться 4 января. По данным «Белнефтехима», этот объем сырья сможет обеспечить безостановочную работу двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов в январе.

Напомним, в конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в 2020 году Минск хочет закупать у Москвы порядка 22 млрд кубометров газа и 24–25 млн тонн нефти. Важно, чтобы при этом их стоимость не была выше уровня цен 2019 года. До этого заявления Лукашенко стороны подписали соглашение о балансе поставок нефти на 2020 год, согласовав его в объеме 24 млн тонн. Несмотря на это к окончательной договоренности страны не пришли.

В последние дни уходящего года (30 и 31 декабря) президент РФ Владимир Путин провел с Лукашенко переговоры о поставке российских нефти и газа в Белоруссию. В пресс-службе Кремля после этого заявили, что политики договорились продолжать решать этот вопрос на уровне компаний. При этом в администрации российского лидера обратили внимание, что на случай, если договориться до 1 января не получится, Москва и Минск готовят промежуточный вариант условий поставок топлива в Белоруссию.