Слуцкий заявил, что убийство Сулеймани может привести к конфликту мирового масштаба

Москва, 4 января. Убийство главы спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани может привести к конфликту мирового масштаба, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В своем Telegram-канале он написал, что начало 2020 года может обернуться «новым пожаром на Ближнем Востоке, способным выйти далеко за пределы региона».

По словам Слуцкого, Соединенные Штаты продолжают придерживаться линии конфронтации. Он заметил, что Вашингтон выдвигает Тегерану свои условия: требует отказа от ядерной программы, а в противном случае, грозит войной. Об этом ранее заявил на брифинге в Белом доме помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

По словам председателя комитета Госдумы по международным делам, «путем давления на Иран невозможно достичь какой-либо цели». Он напомнил, что Тегеран уже направил письмо в ООН с указанием на права государства на самооборону. Международное право здесь точно не на стороне Соединенных Штатов, подчеркнул эксперт.

«В воздухе действительно запахло войной, и она вряд ли будет «маленькой и победоносной» для президента Трампа», — заметил Слуцкий.

Он напомнил, что операция была согласована с американским президентом Дональдом Трампом, но не с Конгрессом США и не с иракскими властями. Это грубо нарушает правила правила пребывания американских ВС на территории этой страны, указал эксперт.

Слуцкий также прокомментировал заявление помощника американского президента о том, что США оказали большую помощь иракскому народу в вопросах построения демократии после правления Саддама Хусейна.

«Иначе как наглостью и неимоверным цинизмом подобные заявления назвать трудно. США своим вмешательством разрушили государственность Ирака», — отметил Слуцкий, указав на то, что Вашингтон фактически способствовал созданию запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ1.

США нанесли ракетный удар по зоне, расположенной вблизи аэропорта Багдада. Погиб глава спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. Как пишет газета Politico американский президент Дональд Трамп еще два месяца назад мог распорядиться о проведении операции против Сулеймани.

1 Организация запрещена на территории РФ.