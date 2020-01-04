Самолет ВВС США провел разведку у границы Калининградской области

Москва, 4 января. Американский самолет-разведчик провел разведывательный полет у границ Калининградской области. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США взлетел с авиабазы в Литве в 11.05 мск. Через 30 минут самолет-разведчик приблизился к Калининградской области после чего провел разведывательный полет вдоль ее границ.
11:05 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 4 января 2020 г.
Самолёт-разведчик #Beechcraft RC-12X #Liberty ВВС США????????, бортовой номер 93-0701 , позывной #YANK01, взлетевший с аэропорта Шауляй (#EYSA), производит разведывательный полёт вдоль границы Калининградской???????? области.#USAF pic.twitter.com/Jzx4v4msQc
Стоит отметить, что в последнее время Военно-воздушные силы США активизировали полеты разведывательной авиации вдоль границ России. При этом в 2018 году подразделения радиотехнических войск ВКС России зафиксировали у российских границ 980 тысяч летательных аппаратов, из которых более тысячи оказались иностранными самолетами-разведчиками.
Минобороны РФ неоднократно призывало Пентагон отказаться от подобных полетов у российских границ, однако в министерстве обороны США ответили отказом.