Мировые лидеры обменялись новогодними поздравлениями. Тема недели. ФАН-ТВ

Мандарины, аромат хвои, звон бокалов… С появлением телевидения список новогодних примет пополнился. Теперь невозможно даже себе и представить настоящий праздник без традиционного обращения президента страны под бой курантов.

В этом году Владимир Путин уже в 17-й раз поздравил соотечественников с наступающим. Со всех телеэкранов страны. И эта речь — настоящий хит. Зрительские рейтинги зашкаливают.

«Пусть счастье взаимопонимания навсегда поселится в вашем доме, поможет преодолеть все трудности, сплотит поколения. Пусть родители будут здоровы и всегда чувствуют ваше внимание, а каждый ребенок знает, что он самый любимый в мире. Новый год уже у дверей. Пожелаем же друг другу и нашей Родине мира, благополучия и процветания. С праздником! С новым, 2020-м годом!», — пожелал российский лидер.

Особые слова в канун любимого семейного праздника президент адресует фронтовикам. В наступившем юбилейном году Россия отметит 75-летие Великой Победы. Опираясь на этот весомый показатель нашего единства в прошлом, мы должны все вместе строить будущее, несмотря на внешний прессинг и внутренние проблемы. Таков основной посыл. Но о том, как преодолеть трудности, Владимир Путин говорит не в новогоднюю ночь, а во время «Прямой линии» с народом и многочасовой итоговой пресс-конференции. Такие онлайн марафоны другим политическим тяжеловесам просто не под силу!

«Чему стоит получиться международным лидерам у Путина? Умению простыми словами донести важные мысли до сердец своего народа. Именно поэтому Путин может выступать по несколько часов, рассказывая, отвечая на вопросы. И это смотреть достаточно интересно. Ни один западный лидер на такой формат просто неспособен. Не говоря уж о том, что им не хватит ни харизмы, ни ораторских талантов», — считает Николай Стариков, писатель и общественный деятель.

Красноречие, действительно, подвело под Новый год многих зубров мировой политики. Обычно словоохотливый Дональд Трамп на сей раз опубликовал в Twitter лаконичное «HAPPY NEW YEAR!» в стиле знаменитого шлягера группы «АBBA». Словно побоялся ляпнуть лишнего накануне очередных президентских выборов 2020-го.

Согласно опросам, за нынешнего хозяина Белого дома хоть сейчас готовы проголосовать 47% избирателей. А чтобы привлечь в свой стан новичков, изобретательный миллиардер приготовил рождественское видеопослание на пару с супругой фотомоделью Меланией — авось слетится электорат на красоту, как пчелы на мед. Когда первая леди в кадре — и перевод не нужен!

Этот прием взял на вооружение и «шоколадный король» Порошенко. Очевидно, позабыв, что он уже давно носит приставку «экс» вместо короны, «конфетный олигарх» записал новогоднее обращение к нации. В компании с женой Мариной. Автор церковного раскола на Украине и дискриминационной языковой реформы затянул старые песни о главном — о пути в ЕС и НАТО. Этот клип даже показали по двум украинским телеканалам: «Первому» и «Прямому» — впереди «батьки», то есть действующего президента Владимира Зеленского.

Его премьерная речь вызвала восторг многих украинцев. Бывший актер взял в группу поддержки коллег по старому и новому цеху: звезд шоу-бизнеса и политиков. В своем зрелищном послании, по сути, минифильме, украинский президент призвал сограждан вне зависимости от национальности и культурных традиций жить дружно.

«И как же нам таким разным жить дальше вместе? Отгородиться огромным забором? Кто-то убедил нас, что наши различия имеют значение. А вдруг это не так? Представьте себе, разве нас мало что объединяет? Не забывайте, что любить Украину, значит любить всех украинцев, в каком бы уголке нашей страны они бы ни родились», — сказал Владимир Зеленский, президент Украины.

Во время своего спича Зеленский даже перешел на крымскотатарский язык и дважды — на русский.

А вот лидеры европейской семьи, куда так стремится Киев, были консервативны. Президент Пятой республики Эммануэль Макрон ожидаемо говорил о «желтых жилетах» и пенсионной реформе. Утратившая былой оптимизм канцлер ФРГ Ангела Меркель — о страданиях, бедствиях, кризисах и войнах. Британский премьер Борис Джонсон — о долгожданном Brexit. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые с момента прихода к власти воздержался от праздничного воззвания к нации. Вместо этого ранним новогодним утром он выступил с докладом по итогам четырех дней пленарного заседания Центрального комитета Трудовой партии КНДР.

А громкое заявление о продолжении разработки стратегического оружия и ядерных испытаний, наверняка, отозвалось за океаном помощнее праздничных взрывов пиротехники. Председатель КНР Си Цзиньпин поблагодарил китайский народ, проливший, по его словам, «сто потов», за масштабные достижения: это и луноход, впервые в истории совершивший мягкую посадку на обратной стороне Луны, и уникальная экспедиция ледокола к Южному полюсу, и новый международный аэропорт в Пекине. Казалось бы, чего еще желать? «Победы над бедностью», — подытожил лидер Поднебесной.

Не нарушили традицию новогодних телеобращений, которую ввел генеральный секретарь СССР Леонид Брежнев, и главы бывших советских республик. Лидер Белоруссии Александр Лукашенко отметил успехи в медицине и образовании, достижения в культуре и спорте.

«Будущий год станет для всех нас временем дальнейшего становления и укрепления белорусской нации, сохранения основных черт идентичности и характера белорусов. Того, что отличает нас от других, — гостеприимство, миролюбие, доброжелательность, отзывчивость», — сказал Александр Лукашенко, президент Белоруссии.

Избранный в 2019-м президент Казахстана Касым Жомарт-Токаев в праздничной речи подтвердил верность курсу Елбасы — то есть лидера нации — Нурсултана Назарбаева. Первое лицо Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил Новый 2020-й годом «развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей». Президент Армении Армен Саркисян призвал сограждан думать о вечных ценностях: о семье и родине. Подвел итоги года и руководитель Узбекистана Шавкат Мирзиеев: новые рабочие места, современное жилье для малообеспеченных, богатый урожай, несмотря на превратности погоды, — вот чем запомнился 2019-й солнечной стране.

Главы государств поздравили не только своих соотечественников, но и друг друга. Ведь и политикам ничто человеческое не чуждо. В частности, накануне праздника наш президент обменялся теплыми пожеланиями с председателем КНР. И это несмотря на то, что китайский Новый год наступит лишь 25 января, в наш Татьянин день. Си Цзиньпин от имени всего народа Поднебесной поприветствовал своего большого друга Владимира Путина и всех россиян, подчеркнув совместные успехи двух стран в юбилейном 2019-м, когда Москва и Пекин отметили 70-летие дипломатических отношений. Да с каким космическим размахом! Вспомнить, хотя бы, газопровод «Сила Сибири».

А настоящей политической сенсацией стал телефонный разговор двух Владимиров — Путина и Зеленского — в канун 1 января президенты России и Украины поздравили друг друга с наступающим. И это после шестилетней паузы. Порошенко, незаконно потеснивший Януковича, от диалога с русским миром всячески открещивался. И лишь с приходом во власть нового президента между нами наступает долгожданная «оттепель», о чем СМИ говорили еще в Париже во время «нормандского саммита». Как раз эта знаковая встреча и стала предметом обсуждения Путина и Зеленского. Лидеры стран также выразили надежду на полное прекращение огня вдоль линии разграничения в Донбассе, обсудили предновогодний обмен пленными «всех на всех» и эпохальную газовую сделку на ближайшую пятилетку. Одним словом, лед тронулся.

«Это, безусловно, есть определенный сигнал. Вопрос, будет ли этот сигнал услышан и сможет ли Киев, и конкретно Зеленский, дать на него адекватный ответ. Конечно, мы хотели бы хороших отношений с Украиной. Вопрос только, с какой Украиной. С Украиной, где угнетают русский язык, где Бандера становится национальным героем, где сносят памятники героям Великой Отечественной войны? С такой Украиной нам очень сложно иметь хорошие отношения. Поэтому для улучшения этих отношений не Россия должна меняться и менять свою позицию, а Украина должна прийти в себя и поменять свое отношение к прошлому, к настоящему, и тогда у нас появится общее будущее», — отметил Николай Стариков.

Принято считать, что под Новый год мечты сбываются. Поэтому даже гранты мировой политики в своих телеобращениях к народу говорят не только о ВВП и покорении космоса, но и о волшебстве. Главное, не уповать на одно лишь чудо и не кивать при каждом удобном случае на власть, а самим приближать светлое и прекрасное будущее. Ведь государство — это мы. Вне зависимости от того, по какую сторону телеэкранов находимся в новогоднюю ночь.