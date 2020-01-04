Политолог Тихонов считает, что силовики должны пресекать беспорядки «в зародыше»

Москва, 4 января. Сотрудники правоохранительных органов России должны эффективно и жестко пресекать провокации с стороны организаторов массовых беспорядков, чтобы избежать повторения «гонконгского сценария». Об этом заявил политолог Андрей Тихонов.

Ранее аналитики зафиксировали рост туризма в Таиланде в 2019 году на 4% — за минувший год страну посетили более 38 миллионов гостей. Как передает издание iReactor, специалисты предполагают, что рост туристического потока в Таиланд может быть связан с митингами в Гонконге. Путешественники предпочитают спокойные пляжи Таиланда вместо опасных торговых центров Гонконга.

Протесты в Гонконге начались летом 2019 года и позже переросли в массовые беспорядки, сопровождающиеся погромами, актами вандализма и насилием. Аналогично события развивались в минувшем году в Венесуэле, Франции и США, где сотрудники правоохранительных органов применяли дубинки и водометы для разгона митингующих.

Политолог Андрей Тихонов отметил, что законодательство России, в свою очередь, достаточно лояльно к организаторам беспорядков.

«Я считаю, что сейчас жесткость законов у нас на приемлемом уровне. Тут дело не в жесткости тех мер, которые в законодательстве определены за каким нарушением, а, скорее, в профилактической работе как со стороны силовых структур, так и со стороны власти. Законодательство у нас в этом плане хорошее, современное», — сказал эксперт в беседе с изданием.

При этом Тихонов подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов должны жестко пресекать возможные провокации и противостоять массовым беспорядкам еще на начальных этапах, чтобы не допустить «гонконгского сценария».

«С одной стороны, силовики должны пресекать несанкционированные акции и беспорядки более эффективно и, если это требуется, жестко — пресекать их в зародыше. Иначе может случиться то, что мы видим сегодня в Гонконге», — отметил он.

По словам эксперта, власти должны вести конструктивный диалог, чтобы избежать возникновения «горячих точек» в обществе, так как именно их радикальная оппозиция может использовать в своих интересах.

Напомним, минувшим летом в Москве также прошел ряд несанкционированных митингов. Их организаторами стали некоторые выдвиженцы, не допущенные к выборам в Мосгордуму из-за выявленных нарушений и фальсификаций подписей избирателей. После решения МГИК несостоявшиеся кандидаты стали призывать своих сторонников выходить на незаконные митинги, причем некоторые участники этих акций вели себя агрессивно и пытались устроить стычки с сотрудниками правоохранительных органов, из-за чего оказались на скамье подсудимых. Организаторам беспорядков были выписаны штрафы.