Лавров и Зариф обсудили убийство США генерала КСИР Сулеймани

Тегеран, 4 января. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф провели телефонные переговоры, обсудив обстановку на Ближнем Востоке после гибели генерала КСИР Касема Сулеймани в ходе операции американцев в Ираке. О беседе министров сообщили в МИД Ирана.

Напомним, командующий спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани погиб при ударе по багдадскому аэропорту. Пентагон заявил, что удар был санкционирован американским президентом Дональдом Трампом.

Сегодня стали известны новые подробности убийства генерала. По данным агентства Bloomberg, разработкой удара занимались консультант по национальной безопасности Роберт О’Брайен, госсекретарь Майк Помпео и вице-президент Майк Пенс. При этом никто больше из Белого дома не знал о планируемой операции. Не были заранее уведомлены о нападении и никакие иностранные правительства.

Один из источников Bloomberg утверждает, что американские военные напрямую не следили за Касемом Сулеймани, и решение об ударе Трамп принял после донесения разведки о том, что генерал находится в аэропорту Багдада. При этом два других источника рассказали, что Белый дом точно знал время прилета Сулеймани в Багдад и отслеживал его маршрут.