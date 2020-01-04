Госдеп заявил, что стратегия США по Ирану не изменится

Вашингтон, 4 января. Американский Госдепартамент заявил, что стратегия Соединенных Штатов в отношении Ирана после убийства главы спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани не изменится. Соответствующее заявление прозвучало на арабском спутниковом телеканале «Аль-Арабия».

«Наша стратегия в отношении Ирана не изменится», — подчеркнули в Госдепартаменте США.

В заявлении также подчеркивается, что самые жесткие санкции в отношении Ирана продолжатся. Кроме того, в американском Госдепе отметили, что США приняли меры для защиты своих интересов.

Глава спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани был убит в результате ракетного удара со стороны американцев. Иранский президент Хасан Роухани заявил, что США совершили тяжелейшее преступление, убив иранского генерала. Тегеран никогда не забудет одно из тяжелейших в истории беззаконий со стороны Вашингтона в отношении республики, сказал Роухани, отметив, что американцы «не поняли, какую большую ошибку совершили».

Американские эксперты уверены, что операция Вашингтона против Касема Сулеймани является нарушением международного права. Они напомнили, что операция была проведена на основании решения президента США Дональда Трампа, но без согласования с Конгрессом.