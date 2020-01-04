Собирающий донаты для ФБК Милов отказывается раскрывать западных спонсоров

Москва, 4 января. Сотрудники так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» продолжают просить россиян жертвовать им деньги, а на все неудобные вопросы отвечают хамством.

Так, к примеру повел себя ведущий YouTube-канала «Навальный.Live» Владимир Милов. В очередном сообщении на своей странице в Facebook он заявил, что выплатил компенсацию в пользу ГБУ «Автодороги» в размере 1,8 миллиона рублей (всего по решению Коптевского суда Москвы организаторы массовых беспорядков в столице летом минувшего года должны выплатить 3,4 миллиона рублей. Во время погромов провокаторы повредили более 20 скамеек, уничтожили сотни кустов и вытоптали придорожные газоны. — Прим. ФАН).

Для выплаты этих штрафов навальнисты собирают донаты у сердобольных россиян. Но при этом Милов не разглашает информацию о счетах, на которые следует переводить деньги. А когда ему в комментариях задают неудобные вопросы, отвечает очень грубо, даже по-хамски. И тут же он снова обещает, что деньги, которые они перечисляют ФБК, признанной иноагентом, впоследствии будут отсужены и пойдут на «благие дела», пишет Nation News.