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Ровно 45 лет назад телезрители СССР увидели музыкальную комедию «Соломенная шляпка»

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Андрей Миронов и та самая шляпка из флорентийской соломки с маками

В субботу, 4 января, 1975 года в СССР по телевидению состоялась премьера двухсерийного водевиля «Соломенная шляпка», который сразу же полюбился зрителям и с тех пор вот уже 45 лет является одним из непременных атрибутов встречи Нового года. Как и другая культовая комедия «Ирония судьбы, или С легким паром!», вышедшая годом позже по Первой программе ЦТ вечером 1 января 1976 года. Причем связь между этими фильмами вполне зримая.

Об артистах и многих интересных фактах о любимой миллионами картине — в фоторепортаже корреспондента Федерального агентства новостей из Тарту, где студия «Ленфильм» снимала хорошо узнаваемые крупные планы провинциального «французского городка» для музыкальной комедии по мотивам написанного в 1851 году одноименного водевиля Эжена Лабиша и Марка Мишеля.

На первых же кадрах «Соломенной шляпки» зрителям показывают провинциальный французский городок, в котором происходит действо

Ратуша (1789) — нынешняя мэрия Тарту стала одной из главных героинь «Соломенной шляпки», появляясь по ходу фильма множество раз

Вот только в фонтане на площади в 1998 году появилась скульптура целующихся студентов. Автор Мати Кармин вдохновился снимком своего племянника, целовавшегося под зонтиком с девушкой

После «Краха инженера Гарина» — о лужках и пастушках

К довольно легкомысленному сюжету французского водевиля ленинградский кинорежиссер Леонид Квинихидзе обратился после раскритикованного советскими кинокритиками четырехсерийного телефильма «Крах инженера Гарина», снятого им в 1973 году по мотивам романа Алексея Толстого «Гиперболоид инженера Гарина». Квинихидзе, порицаемый киноведами за существенный отход от оригинального сюжета, решил отдохнуть душой во время съемок «Соломенной шляпки», пригласив любимых актеров и позволив им импровизировать сколь душе угодно.

Андрей Миронов (Фадинар), Игорь Кваша (лейтенант Тавернье) и Екатерина Васильева (мадам Бопертюи)

Так, весьма показателен эпизод, когда жених Фадинар (Андрей Миронов) вместе с пришедшим ему на помощь итальянским тенором Нинарди (Михаил Боярский) фехтуют на шпагах против виконта де Розальба (Михаил Козаков) и двух слуг. Во время поединка у Козакова слетел парик, артисты рассмеялись, но продолжили играть, а оператор — снимать, так как режиссер тихо сказал ему не прекращать съемку.

В фильм полностью вошел этот эпизод со смеющимся Мироновым и присевшим на лестницу «облысевшим» Козаковым, мгновенно отреагировавшим на смех: «Не вижу ничего смешного! А что, парик — это очень современно».

«Восхитительное зрелище, виконт!» — продолжил в тон ему Андрей Миронов. На это последовала реплика «Вы так считаете?» Причем и несравненная Алиса Фрейндлих (баронесса) не растерялась, тут же прикрыв голову виконта веером, что только добавило комедийности эпизоду.

Алиса Фрейндлих выручает героя Михаила Козакова

Впрочем, артисты так разошлись, что Андрей Миронов в порыве благодарности за подсказанный баронессой адрес, по которому он мог бы добыть съеденную его лошадью чужую соломенную шляпку (с чего и завязываются все коллизии сюжета), страстно целует Фрейндлих в шею, отрывается от нее и кидает герою Боярского «Рекомендую!», вскидывая руку в одобрительном жесте.

Та самая импровизация Андрея Миронова с поцелуем в шею

Поразительно, как советская цензура не вырезала и эпизод с виконтом, который рассказывает Фадинару о задуманном им романсе «Вечерний ветерок»!

«Представьте себе: лужок, пасутся коровки, коровки... бычок, бык... и все сгребают сено, сгребают. И молодой пастух, знаете ли, такой, такой молоденький-молоденький... пастушок! Очень современно», — выдал Михаил Козаков, придумавший себе для фильма образ виконта нетрадиционной ориентации. И ведь проканало, как говорится! Так что секс в СССР все же был, и нетрадиционный в том числе.

«Такой молоденький-молоденький пастушок…»

Да что там, когда любовь цвела на съемочной площадке, причем куда сильнее киношной. Ведь годом ранее, в 1973-м, 28-летняя обаятельнейшая Екатерина Васильева, сыгравшая в водевиле легкомысленную владелицу шляпки — мадам Анаис Бопертюи, родила своего единственного сына Дмитрия от известного драматурга Михаила Рощина, которого, как пишут, увела из предыдущей семьи.

Екатерина Васильева действовала на мужчин магически и без всяких шляпок

Однако и сам Рощин считался в литературных кругах донжуаном. Васильева стала его третьей из пяти жен. Он был так влюблен, что часто сопровождал любимую в киноэкспедициях. Вот и в Тарту пригодился, когда местный актер проспал съемки, назначенные на 5 утра. Роль, правда, была крохотной — фонарщика, но зато осталась в картине и в истории. И сейчас уже давно неважно, кто и кого увел.

Ровно 45 лет назад телезрители СССР увидели музыкальную комедию «Соломенная шляпка»

Заслуженная и народная артистка РСФСР в 1993 году на пике своей славы ушла из МХАТа, решив посвятить свою жизнь служению церкви. Многим позже она вновь стала играть на сцене и в кино с благословения своего духовного наставника, зарабатывая деньги в том числе для церковных нужд. А сын Дмитрий, несмотря на то, что в 1981 году сыграл с мамой в трехсерийном фильме Станислава Говорухина «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», а в 1995 году окончил ВГИК, тоже пришел к Богу. Окончил Московскую духовную семинарию, служит протоиереем в одной из столичных церквей. С матушкой подарили Васильевой восемь внуков.

Под мостом в фильме проезжает свадебная процессия

Вот так Ангельский мост («Инглисильд») на Замковой улице (Lossi) выглядит сейчас. На нем по латыни написано: «Отдых восстанавливает силы». Со стороны парка в 1913 году размещен барельеф первого ректора Тартуского университета (1802–1813 гг.) Г. Паррота

Вид на мост снизу: каменная мостовая так и осталась…

Звездный состав «Соломенной шляпки» и что ее связывает с «Иронией судьбы»

Говоря о картине, невозможно не назвать ее звездный состав, помимо вышеперечисленных актеров. Это Владислав Стржельчик — Герой Социалистического Труда, народный артист СССР, в свое время ведущий актер Большого драматического театра. БДТ сейчас носит имя великого режиссера Георгия Товстоногова, возглавлявшего «главную сцену страны», как величали этот театр, 33 года (до самой смерти в 1989 году).

Сергей Мигицко (кузен невесты), Владислав Стржельчик (отец невесты) и Марина Старых (невеста)

Если Стржельчик сыграл в водевиле комичного отца невесты, то другой народный артист СССР Зиновий Гердт отлично воплотил образ счетовода Тардиво из магазина мадам Бокардон, которую сыграла замечательная народная артистка СССР, певица и писательница Людмила Гурченко.

Андрей Миронов и Людмила Гурченко

Некоторые, ставшие популярными, цитаты из фильма:

— Тардиво, а вы когда-нибудь любили женщин?
— Боже сохрани

(из диалога героев Миронова и Гердта).

— Это было на похоронах моего несчастного мужа...
— Господи! Ну почему он несчастный!?
— Мне лучше знать!

(из диалога героев Миронова и Гурченко).

«Тихая семейная жизнь. Хорошо. Не нужно думать, куда идти вечером. Ужас!» (герой Миронова о будущей семейной жизни).

В «Соломенной шляпке» многие телезрители наконец смогли воочию увидеть и одного из ведущих актеров БДТ, народного артиста СССР Ефима Копеляна (месье Бопертюи), которому принадлежит знаменитый закадровый голос в культовом советском сериале «Семнадцать мгновений весны» (1973 год).

Екатерина Васильева, Игорь Кваша и Ефим Копелян в карете

Среди других известных актеров — Игорь Кваша, Сергей Мигицко, Александр Бениаминов, Владимир Татосов. Эпизодической ролью дежурного офицера в караулке в водевиле отметился Сергей Боярский — отец Михаила Боярского, впервые обратившего на себя внимание зрителей яркой игрой именно в этой телекартине. Будущий д’Артаньян превзошел славой своего рано ушедшего из жизни отца, театрального актера.

Сергей Боярский и Зиновий Гердт в караульном помещении

Но вот участие в нашумевшем фильме помешало Андрею Миронову и Людмиле Гурченко сняться в «Иронии судьбы, или С легким паром!». Эльдар Рязанов решил задействовать других артистов, к которым, как он считал, зрители отнесутся с большей серьезностью. Однако известный режиссер своеобразно извинился за это, включив кадры из водевиля с танцем героев Миронова и Гурченко в свою трагикомедию. Происходит это уже в первой серии, в эпизоде, когда Ипполит включает телевизор, по которому как раз и крутят «Соломенную шляпку».

Фильм в фильме: «Соломенная шляпка» демонстрируется по телевизору в квартире Нади Шевелевой на улице Строителей, 3, в Ленинграде

Кроме натурных съемок в эстонском Тарту, который был основан еще Ярославом Мудрым в 1030 году и долгое время носил имя Юрьев, интерьеры снимались также в старинном особняке в Санкт-Петербурге, в котором находится Дом литераторов, а сцены в саду баронессы де Шампиньи (Алиса Фрейндлих) — в Петергофе, у Большой оранжереи. И нельзя не отметить, что в фильме звучат ставшие популярными песни, написанные композитором Исааком Шварцем и поэтом-бардом Булатом Окуджавой.

Этот парапет со столбиками и цепями у Тартуского университета (основан в 1802 году) тоже не раз мелькал в фильме

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