В новый год с новыми законами. Политика России. ФАН-ТВ

В новом году изменения в законодательстве коснулись правил дорожного движения и эксплуатации автомобилей, социальных выплат и пошлин на ввоз заграничных товаров, даже правил рыбной ловли. Подробнее обо всем расскажем в материале ФАН-ТВ.

С 1 января повысились пособия на ребенка. Некоторые из них напрямую зависят от МРОТ, который в этом году вырос до 12130 рублей. Например, ежемесячная выплата на малыша до трех лет для семей с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека составит в среднем 10 000 рублей.

Пенсионный фонд Российской Федерации также повысил на 6,6% страховые выплаты неработающим пенсионерам, что в два раза выше инфляции по итогам 2019 года.

«В результате индексации страховая пенсия по старости большинства неработающих пенсионеров вырастет не менее чем на тысячу рублей в месяц, а ее средний размер составит 16,5 тысяч рублей», — сообщается на сайте ведомства.

Кстати трудоустроенное население теперь ждут новые электронные трудовые. Однако до конца этого года можно предупредить работодателя о желании сохранить бумажную книжку. А тем, кто с 2021 года будет устраиваться впервые, оформят только цифровой вариант.

«Цифровая трудовая книжка обеспечит постоянный и удобный доступ работников к информации о своей трудовой деятельности, а работодателям откроет новые возможности кадрового учета», — отмечают в Пенсионном фонде.

Несколько изменений произошло и в правилах дорожного движения. С нового года во дворах запрещено парковать грузовики, а также любой коммерческий транспорт.

Новые правила затронули не только автовладельцев, но и тех, кто только собирается обзавестись собственным транспортом. Теперь поставить машину на учет и получить госномера можно прямо в автосалоне, не посещая ГИБДД. Также увеличилась и стоимость ОСАГО, поскольку лимит выплат по страховке теперь составляет не 500 тысяч, а 2 млн рублей. Сам полис с января можно предъявлять в электронном виде.

Интернет-шопоголикам тоже придется привыкать к изменениям. С 1 января беспошлинный лимит снизился с 500 до 200 евро. Новое ограничение касается только одного заказа, то есть «бесплатно» можно совершить неограниченное количество покупок за месяц. Однако если ваш заказ стоит более двухсот евро, то заплатить придется 15% от превышенного лимита.

Для тех, кто ловит не только скидки на заграничных сайтах, но и занимается рыбной ловлей тоже есть несколько новшеств. В 2020 году вступил в силу запрет на использование взрывчатых и химических веществ, электротока и сетей в любительском рыболовстве. Однако последние останутся легальны в некоторых районах Сибири и Дальнего востока, где такая ловля — традиция.

Также новый год принес несколько изменений, которые коснулись только двух столиц. В Москве городская Дума внесла поправки в налоговое законодательство столицы. Теперь иностранные работники заплатят за трудовой патент 5350 рублей, что на 7% выше прошлогодних показателей.

«Мигранты не должны обходиться работодателю дешевле, чем наши российские граждане. Это принципиально важная позиция. Мы должны добиваться того, чтобы любой человек, который приехал в Москву на работу, должен зарегистрироваться, должен платить налоги — так же, как и москвичи», — заявил мэр города Сергей Собянин.

А вот для петербуржцев новостью стало подорожание проезда в общественном транспорте. Одна поездка на метро теперь стоит 55 рублей, а на автобусе, трамвае, троллейбусе — 50 рублей.

2020 год принес много изменений. Какой эффект они окажут, увидим очень скоро.