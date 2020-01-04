Москва должна активнее противостоять антироссийской пропаганде Запада в YouTube и Facebook

Москва, 4 января. В МИД России появился новый департамент, который будет курировать работу в области международной информационной безопасности. Новый департамент также будет противодействовать использованию информационных технологий в военно-политических и террористических целях.

Депутат Госдумы Евгений Федоров назвал правильной инициативой создание такого департамента, отметив, что он позволит адекватно реагировать и отвечать на информационную войну, которую ведет Запад против России, передает «ПолитЭксперт».

«В том же YouTube проходит цензура, ведется блокировка информационных ресурсов. Видеохостинг является иностранной компанией, блокирующей контент на территории РФ исключительно по политическим соображениям. То же самое касается Facebook… Другими словами, в стране ведется четкая пропаганда в антироссийских интересах. А это нуждается в оценке и реакции со стороны Москвы», — пояснил парламентарий.

США и другие западные страны ведут информационную войну против России. Западные СМИ, часть из которых работают на территории РФ, регулярно публикуют фейки и вбросы о России. При этом YouTube и Facebook довольно часто используются в качестве инструмента для распространения недостоверной информации о России.