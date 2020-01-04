Лавров и Чавушоглу обсудили события в Ираке, Сирии и Ливии

Анкара, 4 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по телефону обсудили ситуацию в Сирии, Ливии и Ираке. Об этом сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

По его словам, главы МИД провели телефонные переговоры.

«Стороны обсудили ситуацию в Сирии, Ливии и Ираке. Также они рассмотрели последние события в регионе», — сказал собеседник РИА Новости.

Накануне стало известно, что в Багдаде при авиаударе со стороны сил США погиб командующий спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. Пентагон заявил, что удар был санкционирован американским президентом Дональдом Трампом.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя гибель иранского военачальника, заявил госсекретарю США Майку Помпео, что подобные операции нарушают международное право и заслуживают осуждения. Анкара выразила Тегерану соболезнования в связи с гибелью Касема Сулеймани.

Президент Сирии Башар Асад, в свою очередь, отметил, что народ САР сохранит память о генерале КСИР, который вместе с сирийской армией защищал страну от терроризма.

Добавим, в Сирии Россия продолжает реализовывать положения российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, который был подписан президентами России и Турции 22 октября 2019 года. 3 января сообщалось, что подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по маршрутам Аджами – Каракозак, Аджами – Мембидж в провинции Алеппо.

Наряду с событиями в Багдаде обеспокоенность мирового сообщества вызывают действия Анкары. 2 января турецкий парламент одобрил инициативу, позволяющую отправить военный контингент страны в Ливию для поддержки так называемого Правительства национального согласия (ПНС), опирающегося на незаконные вооруженные группировки. В Евросоюзе сообщили, что серьезно обеспокоены планами Турции вмешаться в ситуацию в африканской стране, а в ООН подчеркнули, что любая иностранная поддержка сторон только усугубит конфликт в Ливии.