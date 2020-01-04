В Палате представителей Ливии заявили о намерении отменить соглашение между Турцией и ПНС

Триполи, 4 января. Палата представителей Ливии заявила об отказе ратифицировать соглашение между Турцией и террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Соответствующее решение было принято в субботу, 4 января.

Глава внешнеполитического комитета ливийского парламента подчеркнул, что намерен обратиться в Совет Безопасности с просьбой провести экстренное заседание. По его словам, в настоящее время ведется работа по созданию юридической группы для Международного суда. Ее цель заключается в том, чтобы аннулировать соглашения главы Правительства национального согласия Файеза Сарраджа с Турцией.

Напомним, турецкие власти оказывают поддержку террористическому ПНС Ливии и обеспечивают боевиков оружием, несмотря на эмбарго ООН. Об этом стало известно Федеральному агентству новостей. Кроме того, удалось выяснить, что из Турции в Ливию в конце декабря прибыли два самолета с военной «помощью» для террористов ПНС Ливии.

Новый виток военного противостояния в Ливии начался весной 2019 года, когда армия под командованием фельдмаршала Ливийской национальной армии Халифы Хафтара начала новый этап антитеррористической операции по освобождению Триполи от боевиков. Военные действия сейчас продолжаются на окраинах Триполи. Подконтрольные Файезу Сарраджу террористические формирования опираются на поддержку вооруженных группировок, связанных с запрещенными в РФ террористическими организациями «Аль-Каида»1, ИГИЛ1 и «Братья-мусульмане»1.

Ранее сообщалось, что глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар объявил всеобщую мобилизацию с целью противодействия иностранным войскам.

1 Организация запрещена на территории РФ.