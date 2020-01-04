Главы МИД Ирана и Турции обсудили ситуацию на Ближнем Востоке после убийства США Сулеймани

Тегеран, 4 января. Министры иностранных дел Ирана и Турции обсудили ситуацию на Ближнем Востоке после убийства США генерала КСИР. Об этом сообщили в иранском МИД.

«Анкара выразила соболезнования в связи с гибелью Сулеймани», — добавили в министерстве.

Напомним, командующий спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани погиб при ударе по багдадскому аэропорту. Пентагон заявил, что удар был санкционирован американским президентом Дональдом Трампом.

4 января агентство Bloomberg раскрыло обстоятельства приказа американского президента Дональда Трампа об убийстве иранского генерала. По словам источников агентства, решение нацелиться на главу «Аль-Кудс» было «быстро принято» после гибели американского контрактника в результате атаки на базу США в Ираке 27 декабря.

Убийство Сулеймани осудили также президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что убийство генерала — это проявление новой реальности, в которой возможно уничтожение официального лица страны – члена ООН без каких-либо правовых оснований.