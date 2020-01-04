Гаспарян рассказал, почему Трамп отдал приказ об убийстве генерала Сулеймани

Известный радиоведущий Армен Гаспарян уверен, что Дональду Трампу нужна война после объявления импичмента.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент США решил убить иранского генерала Касема Сулеймани после атаки на военную базу США в Ираке в конце декабря. Тогда, в результате нападения погиб один американский контрактник, после чего Трамп и поручил своим советникам начать разработку авиаудара «возмездия».

Разработкой операции занимались консультант по национальной безопасности Роберт О’Брайен, государственный секретарь США Майк Помпео и вице-президент Майк Пенс. Отметим, план по нанесению ответного удара обсуждался по защищенным каналам связи, и другие сотрудники Белого дома не знали об ответных мерах.

Как утверждают собеседники издания, командование Пентагона напрямую не следило за передвижениями Сулеймани и удар якобы был нанесен после донесения разведки о том, что глава Корпуса Стражи Исламской Революции (КСИР) находится в аэропорту Багдада. Два других источника агентства сообщили, что Белый дом точно знал время прилета Сулеймани в Багдад и отслеживал его маршрут.

Комментируя ситуацию, известный российский радиоведущий, писатель и публицист Армен Гаспарян в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что руководству американского государства «абсолютно плевать на какие-либо последствия, они про это вообще не думают».

«Их последствия никогда не интересуют, у них очень прагматичный подход: им нужна какая-то военная операция и они ее проведут. В данном случае речь идет про Иран, ведь Иран у них все время был в числе главных врагов, он оттуда не выбирался, поэтому это все вполне себе прогнозировалось. И еще вопрос — почему Трамп должен чем-то отличаться от всех своих «могучих» предшественников? Они же все начинали военные кампании где-то, ну вот и Трамп начал. Тем более, что есть и прямая параллель, просто многие не обратили на нее внимание — Клинтон (42-й президент США Билл Клинтон — Прим. ФАН) начал бомбить Югославию через несколько месяцев после того, как прозвучало слово импичмент. Трамп даже с опережением графика это сделал. Это же всегда можно показать на внутреннем контуре: «вот эти ничего не могли, а я провел операцию, и мы победители». Там же невероятно простая модель, там никто не думает о каких-то последствиях», — объясняет политический аналитик.

По словам собеседника ФАН, подготовив военную операцию и вероломно убив иранского офицера, США не разрушали мировую стабильность и безопасность, так как она была уничтожена в уже далеком 1999 году, во время бомбардировок Югославии. Именно тогда Вашингтон заявил всему миру о том, что может проводить военные операции, по сути, наплевав на суверенитет и территориальную целостность других государств.

«Мировая стабильность и безопасность была разрушена к 1999 году, потом был Афганистан, потом Ирак, потом была Ливия, далее Сирия. Это Россия все время говорит о том, что мировая безопасность уничтожена и что ее надо собирать по новой. А американцам на все это глубоко наплевать, причем давненько уже. Так что здесь все как раз невероятно логично: ООН лучше бы призвала к спокойствию людей, которые несут ответственность за то, что происходит в мире и это вовсе не Иран. ООН просто занимает какую-то странную позицию: дескать, давайте вот будем искать корень зла, но корень зла — это там, на вашингтонщине, это туда все вопросы, это же не Иран отправил ракеты к американских военным на сопредельной территории причем», — продолжает радиоведущий.

Не стоит забывать и о том, что Ирак признан мировым сообществом как суверенное государство, а значит, убив гражданина Ирана на его территории, Вашингтон в очередной раз продемонстрировал, что США плевать на международные законы и нормы.

«Соответственно по территории суверенного, независимого государства открыто наносится ракетный удар. Ну что это? Это как раз наплевательское отношение США к суверенитету других стран. Какой-то ответ от Ирана последует, для меня совершенно очевидно», — заключил Гаспарян.

Напомним, что КСИР официально является частью вооруженных сил Ирана, организацией, которая защищает свой народ. И в противостоянии с ИГИЛ1 (террористическая организация запрещена в РФ) КСИР сделала явно не меньше, а скорее, намного больше, чем США. Ракетный удар был нанесен по колонне автомобилей в аэропорту Багдада. Среди погибших оказался генерал Касем Сулеймани, командующий элитным спецподразделением Ирана. Как выяснилось, приказ о нанесении удара отдал лично президент США Дональд Трамп.

Также под обстрел попал заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Ранее госсекретарь США Помпео обвинил его в нападении на американское посольство в Багдаде. Пятеро сторонников Сулеймани и Мухандиса также погибли при ударе американцев. Официальный Тегеран уже пообещал отомстить за смерть Сулеймани. В МИД РФ действия Вашингтона назвали авантюрным шагом, который приведет к росту напряженности в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.