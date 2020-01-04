Автобус насмерть задавил пассажира на тротуаре в Смоленске

Смоленск, 4 января. Пассажирский автобус насмерть задавил пешехода прямо на тротуаре в Смоленске. Как водитель оказался там, а не на проезжей части, сейчас устанавливает полиция, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Трагедия произошла 3 января около 21.55. По предварительным данным, водитель ПАЗа не справился с управлением, вылетел на тротуар и сбил мужчину 1957 года рождения. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Помимо этого, повреждения получил припаркованный у жилого дома автомобиль Kia.