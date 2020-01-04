Африканский союз заявил, что вмешательство Турции не связано с интересами народа Ливии

Аддис-Абеба, 4 января. Угрозы политического и военного вмешательства в Ливию могут усилить конфронтацию в стране, а их мотивы не имеют ничего общего с интересами ливийского народа и его стремлением к свободе и миру. Об этом заявил председатель комиссии Африканского союза Мусса Факи Махамат.

Он отметил, что глубоко обеспокоен ухудшением ситуации в Ливии.

«Председатель [комиссии] АС подчеркнул, что различные угрозы политического и военного вмешательства во внутренние дела страны увеличивают риск конфронтации, а их мотивы не имеют ничего общего с истинными интересами ливийского народа и его стремлениями к свободе, миру, демократии и развитию», — передает портал ZBC.

Как отмечает издание, эти комментарии Муссы Факи Махамата прозвучали в связи с решением парламента Турции, который одобрил отправку вооруженных сил в Ливию для поддержки так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Председатель комиссии Африканского союза подтвердил приверженность организации политическому урегулированию, при котором все политические и социальные силы будут играть ведущие роли. Он также призвал международное сообщество объединить усилия с Африкой для содействия быстрому и мирному урегулированию ливийского кризиса, который влечет за собой опасные последствия для региона и континента в целом.

Ранее Греция, Израиль и Кипр призвали Анкару воздержаться от действий, которые нарушают национальный суверенитет и независимость Ливии.

Напомним, о том, что Турция может направить своих военных в Ливию стало известно в декабре 2019 года. Также сообщалось, что так называемое Правительство национального согласия Ливии направило Анкаре официальный запрос о предоставлении военной помощи.

Напомним, ПНС Ливии было искусственно сформировано при поддержке Запада в 2015 году. По факту данная структура, возглавляемая Файезом Сарраджем, опирается на разрозненные вооруженные группировки, ответственные за революцию 2011 года в Ливии. Неоднократно сообщалось, что в составе этих бандформирований действуют террористы запрещенных в России организаций «Исламское государство»1, «Братья-мусульмане»1 и «Аль-Каида»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.