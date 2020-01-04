ليبيا ، 3 يناير ، النتائج: ابتزاز روسيا بقلـم فايز السراج ومالكيفيتش عن شغالي وسوييفان

ليبيا ، 3 يناير: مصر والسعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة تدين غزو تركيا لليبيا ، وناقش وزير الخارجية المصري مع زملائه قرار تركيا بإرسال قوات إلى ليبيا ، وناقش بوجدانوف مع رئيس الحكومة الليبية المؤقتة الوضع في بلاده. والاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ إزاء خطط تركيا لغزو ليبيا ، وافق أردوغان على قانون إرسال الجيش إلى ليبيا ، ستتوقف شركة نفط بنغازي عن التعاون مع تركيا ، التي قررت غزو ليبيا. اليونان وإسرائيل وقبرص طالبت تركيا بالتوقف عن التدخل في شؤون ليبيا ، ترامب حذر أردوغان حول تدخل تركيا في ليبيا، وعواقب هذه القضية، انتقد جيرينوفسكي قرار تركيا ارسال قوات الى ليبيا



يحاول إرهابيو المؤقتة ابتزاز روسيا والاحتفاظ بعلماء الاجتماع الروس المحتجزين.

رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني غير الشرعية في ليبيا ، فايز السراج ، هو المتهم الرئيسي في الاحتجاز غير القانوني لعلماء الاجتماع الروس. أصبح هذا معروفًا لوكالة الانباء الفيدرالية بعد تحديد تفاصيل المفاوضات بين القيادة العليا لـ "السلطات" في طرابلس والجانب الروسي ، حيث استُخدم موظفو المركز الفيدرالي للعلوم كرهائن للابتزاز المخزي.

أصبحت وكالة الأنباء الفيدرالية على علم بالسبب الرئيسي في اختطاف الصندوق الوطني لحماية القيم الوطنية. تم اعتقال ماكسيم شوغالي وسامر سويفان بأمر شخصي من فايز السراج. على الرغم من عدم وجود أسباب قانونية لاحتجاز علماء الاجتماع ، قرر رئيس الحكومة المؤقتة الليبية غير الشرعية الاستفادة من وجودهم في طرابلس لتحقيق مكاسب شخصية. من الناحية الرسمية ، كان سبب القاء القبض هو لقاءهم لسيف الإسلام القذافي - نجل الزعيم السابق للبلد معمر القذافي ، الذي تم الإعلان عنه مسبقًا. في الوقت نفسه ، أبدى رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ، خالد المشري ، اهتمامًا كبيرًا بأنشطة الروس ولم يتدخل فيها.

تم إلقاء القبض على علماء الاجتماع في مايو 2019 بذريعة واهية بأنهم حاولوا التدخل في الانتخابات الليبية. في الوقت نفسه ، استخدمت حكومة الوفاق هذا السبب فقط عندما تم التعبير عنه لأول مرة على صفحات النسخة الأمريكية من مجلة Bloomberg. ومع ذلك ، فإن ليبيا لم تعتمد بعد دستورًا ، ولا يوجد علم متى سيتم انتخاب زعيم جديد للبلاد.

بعد دراسة استقصائية للمواطنين في البلاد ، أظهرت نتائج علماء الاجتماع أن الدعم الشعبي لم يكن إلى جانب فايز السراج. وعند فرز الأصوات ، كان خلف خصومه السياسيين. وهذا أخاف رئيس حكومة طرابلس ، مما أدى إلى القبض على مكسيم وسامر.

أثناء المفاوضات مع الجانب الروسي ، حاولت القيادة العليا لما يسمى بـالوفاق الوطني الليبية ابتزازه باستخدام المواطنين الروس الذين تم أسرهم من قبل المسلحين. وطالبوا بتسليم أسلحة من روسيا ، وكذلك تشرطوا بمطالب سياسية. وبالتالي ، فإن سلطات الوفاق الوطني تبقي الروس عمدا في سجن معيتيقة كرهائن.

يذكر أن علماء الاجتماع الروس وصلوا إلى طرابلس بدعوة شخصية من خالد المشري. لقد طاروا إلى البلاد بتأشيرات ولم يخفوا مهامهم التي حددها الصندوق ألا وهي: التواصل مع السكان المحليين وقادة الرأي العام والمسؤولين. لم يتم حظر هذه الاجتماعات بأي شكل من الأشكال ، بل على العكس من ذلك ، أثارت اهتمام الوفاق الوطني.

بعيد الاعتقال ، تم وضع الروس في سجن معيتيقة غير الرسمي في طرابلس. تم اعتقالهم من قبل إرهابيين من مجموعة رادا RADA المعروفة بجرائمها لدى الأمم المتحدة ، والتي يقودها قاطع الطرق عبد الرؤوف القاري، والذي وجهت اليه ولمجموعته تهم الخطف بغرض الفدية وعمليات الإعدام والاعتقالات غير القانونية والتعذيب. تخضع هذه العصابة لسيطرة وزارة الشؤون الداخلية الليبية التي يقودها المتطرف فتحي باشاغا.

ذكر مالكيفيتش الظروف التي احتفل بها علماء الاجتماع الروس الذين قبض عليهم إرهابيون من الجيش الوطني الليبي الليبي بالعام الجديد

مع حلول العام الجديد ، لم تطرأ أي تغييرات على وضع حكومة الوفاق الوطني الليبي لعلماء الاجتماع الروس الذين اعتقلهم الإرهابيون بشكل غير قانوني. في أيام العطلات ، هم في سجن معيتيقة تحت إشراف المتشددين. توجه رئيس الصندوق الوطني لحماية القيم ألكساندر مالكيفيتش مرة أخرى إلى المجتمع الدولي لتذكير بالاحتجاز غير القانوني لمواطني الاتحاد الروسي.

لأكثر من ستة أشهر ، تم احتجاز عالِم الاجتماع الروسي مكسيم شوغلي وسامر سويفان في سجن معيتيقة غير الرسمي ، الذي يسيطر عليه إرهابيون من جهاز أمن قوات الوفاق الوطني الليبي غير الشرعي في ليبيا. مع بداية العام الجديد ، لا يتغير الوضع مع احتجازهم ولا يتزحزح. ولا تتاح لمحامي الأسرى فرصة لمقابلة موكليه.

وفقًا لرئيس المركز الفيدرالي للعلوم والتكنولوجيا ألكسندر مالكيفيتش ، فإن مثل هذا الموقف تجاه مواطني الاتحاد الروسي يمثل إهانة صارخة لجميع حقوق الإنسان والحريات.

لا يزال مكسيم وسامر تحت إشراف مجرمي ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني. بدلاً من الاحتفال بعطلة رأس السنة الجديدة مع العائلة والأصدقاء ، يتم احتجازهم بشكل غير قانوني في سجن معيتيقة في ظل ظروف غير إنسانية. يجبرون على المعاناة في غرف التعذيب تحت الذرائع التي اخترعها جهاز أمن قوات الوفاق الوطني وقال الخبير إن "القوة" الإجرامية التي بقيت في طرابلس تتصرف مثل الإرهابيين الأكثر إصراراً الذين أرادوا البصق على أي قوانين وحقوق دولية.

وفقا لرئيس المركز الفيدرالي للعلوم والتكنولوجيا ، كل يوم هناك أمل أقل وأقل من أي وقت مضى في أن يتم إطلاق سراح المواطنين الروس. تتجاهل قيادة قوات الوفاق الليبية طلبات الجانب الروسي ، وتتحفظ على علماء الاجتماع الروس.

"متى سيتم إطلاق سراحهم ، أو على الأقل دعنا نتحدث معهم؟ ما زلت لا أعرف هذا. في الوقت نفسه ، لم يتم اعتماد الدستور في ليبيا نفسها ، فماذا يمكن أن نقول عن احترام القوانين من قبل الإرهابيين ، والتي تدعمها وتمولها بالكامل القيادة التي توجد في ما يسمى بـ حكومة الوفاق الوطني. إنهم متهمون بما لم يفعلوه - من المفترض أنهم يحاولون التدخل في الانتخابات التي لم يتم التخطيط لها حتى في هذا البلد. وشدد مالكيفيتش على أن هذا الوضع برمته أمر سخيف لدرجة أنه ليس من الواضح سبب عدم زج قيادة قوات الوفاق الوطني نفسها خلف القضبان مع مقاتليهم.

يذكر أنه تم القبض على علماء الاجتماع الروس بشكل غير قانوني في مايو 2019. حيث تم إلقاء القبض عليهم من قبل مجموعة الردع المسلحة ، التي تسيطر عليها وزارة الداخلية لحكومة الوفاق، وهي واحدة من أكثر العصابات وحشية تحت قيادة حكومة طرابلس. في وقت لاحق ، تم سجن مواطني الاتحاد الروسي في سجن معيتيقة غير الرسمي ، والذي يخضع لسيطرة هؤلاء المتشددين. تتهمهم الأمم المتحدة بانتهاك حقوق الإنسان والتعذيب والاعتقالات غير القانونية وخطف الناس للحصول على فدية.

تحت قيادة الإرهابي عبد الرؤوف كارة، تعرف الجماعة أيضًا بجرائمها الأخرى. على وجه الخصوص ، يشارك أعضاؤها في تهريب المخدرات والأسلحة من ليبيا إلى تركيا. وفي سبتمبر 2018 أيضًا ، هاجموا مكتب المؤسسة الوطنية للنفط مع مسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية المحظور في روسيا 1.

أدانت مصر والسعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة غزو تركيا لليبيا

أدانت مصر والسعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة قرار تركيا بنشر قوات في ليبيا. جاء ذلك في بيان مشترك لبرلمانات الدول.

أكدت الدول رفض التدخل الأجنبي في الشؤون الليبية ، وكذلك انتهاكات سيادة أي دولة عربية أخرى واستقلالها الإقليمي.

كل من يخالف هذا موضح في البيان.

لخصت الدول إلى أن قرار البرلمان التركي ينتهك القانون الدولي. دعت مصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الدول الأخرى إلى وضع حد للسياسات غير الودية تجاه الدول العربية. وأشاروا إلى أهمية حل الوضع في المنطقة لإرساء الأمن والسلام.

صدق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة على مشروع قانون ينص على إرسال قوات إلى ليبيا. تم اتخاذ هذا القرار بعد أن أرسلت حكومة الوفاق الوطني الليبي، التي أُدينت بأن لها صلات بالإرهابيين، إلى أنقرة طلبًا رسميًا للحصول على مساعدات عسكرية.

وعد الجيش التركي في السابق بأنهم سيساعدون "حكومة" طرابلس على مواجهة عملية الجيش الوطني الليبي ضد الإرهاب. منذ عام 2014 ، يقوم الجيش الوطني الليبي ، بقيادة المشير خليفة حفتر ، بإجراء عملية الكرامة في بلد إفريقي ضد المسلحين الذين استولوا على الأراضي الليبية بعد ثورة 2011.

أجرت وكالة الأنباء الفيدرالية تحقيقاتها الخاصة واكتشفت تفاصيل التدخل العسكري التركي في ليبيا. حيث أوجدت وكالة الأنباء الفيدرالية أن أنقرة تقوم منذ فترة طويلة بتزويد الإرهابيين الليبيين التابعين لقوات الوفاق الوطني بالمعدات والذخيرة العسكرية ، على الرغم من حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

في الوقت الحالي ، يقوم الجيش الوطني الليبي ، بقيادة المشير خليفة حفتر ، بعملية مكافحة الإرهاب ضد قوات الوفاق الوطني، بما أن ما يسمى بـ "الحكومة" تعتمد على دعم المنظمات الإرهابية داعش 1 والقاعدة 1 وجماعة الإخوان المسلمين 1 ، والتي تسيطر أيضًا على العاصمة وأنحاء من البلاد.

وزير الخارجية المصري ناقش مع زملائه قرار تركيا بإرسال قوات إلى ليبيا

تبادل وزير الخارجية المصري سامح شكري في اتصال هاتفي وجهات النظر مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس بشأن قرار البرلمان التركي بإرسال قوات إلى ليبيا.

كما ناقش شكري خطط أنقرة للتدخل في الوضع في الدولة الأفريقية مع وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس.

وقالت الوكالة المصرية "تبادل وزير الخارجية المصري وجهات النظر مع وزيري خارجية المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة."

وفقًا لممثل الوزارة ، خلص محاورو شكري إلى أن قرار البرلمان التركي سيكون له عواقب وخيمة. وأشاروا إلى إلى أن خطط أنقرة يمكن أن تؤثر على أمن المنطقة بأسرها.

بالإضافة إلى ذلك ، تحدث الوزير المصري مع روبرت أوبراين ، مستشار الأمن القومي الأمريكي. وأوضح شكري موقف القاهرة فيما يتعلق بالوضع في ليبيا ، بما في ذلك التأكيد على أن مصر تدين بشدة قرار البرلمان التركي بنقل قواته إلى ليبيا.

أصبحت خطط أنقرة ، التي يُزعم أنها تهدف إلى تطبيع الوضع في ليبيا ، معروفة في شهر ديسمبر. في وقت لاحق ، أرسلت ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي، التي أُدينت بأن لها صلات بالإرهابيين ، طلبًا رسميًا لتقديم المساعدة العسكرية إلى السلطات التركية.

طالبت اليونان وإسرائيل وقبرص أنقرة بالامتناع عن الأعمال التي تنتهك سيادة ليبيا واستقلالها. أشار بيان مشترك للدول الثلاث إلى أن قرار البرلمان ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي ، والذي فرض بموجبه حظر على إمدادات الأسلحة إلى ليبيا.

في الوقت الحالي ، يقوم الجيش الوطني الليبي ، بقيادة المشير خليفة حفتر ، بعملية مكافحة الإرهاب ضد قوات الوفاق الوطني.

ناقش بوجدانوف مع رئيس الحكومة المؤقتة في ليبيا الوضع في البلاد

بوغدانوف يناقش مع رئيس الحكومة المؤقتة في ليبيا الوضع في البلاد

بحث الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي لدول الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف ، الوضع في ليبيا مع رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني. حسب وكالات أنباء روسية.

ووفقًا لوزارة الخارجية الروسية، جرت المحادثة الهاتفية في اليوم السابق بمبادرة من الجانب الليبي.

وقال البيان "تم تبادل الآراء حول آخر التطورات في ليبيا وحولها".

يذكر أن العاصمة الليبية ، بالإضافة إلى عدد من أنحاء غرب البلاد ، تسيطر عليها حاليًا ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني، والتي أدينت بعلاقات مع المنظمات الإرهابية الدولية داعش1 والقاعدة 1 والإخوان المسلمون "1.

منذ عام 2014 ، يدير الجيش الوطني الليبي عملية الكرامة لمكافحة الإرهاب ضد المتشددين الذين استولوا على الأراضي الليبية بعد ثورة 2011. في أبريل ، انتقل الجيش الوطني الليبي تحت قيادة المشير خليفة حفتر إلى مرحلة جديدة من العملية - تحرير طرابلس والشمال الغربي من البلاد من قوات الوفاق الوطني.

يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ إزاء خطط تركيا لغزو ليبيا

يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ إزاء خطط تركيا للتدخل في الوضع في ليبيا. جاء ذلك في بيان أدلى به ممثل الخدمة الصحفية للمفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية بيتر ستانو.

في وقت سابق أصبح من المعروف أن البرلمان التركي أيد مبادرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا. أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه بشأن هذا القرار من قبل البرلمانيين الأتراك.

يعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء قرار الجمعية الوطنية التركية الكبرى بالسماح بنشر القوات العسكرية في ليبيا. وقال البيان إن الاتحاد الأوروبي يؤكد مجددًا إيمانه القوي بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية.

أكد الاتحاد الأوروبي أنه يجب على الجميع الامتثال لحظر الأمم المتحدة المفروض على إمدادات الأسلحة إلى ليبيا.

وقال ستانو في بيان سيواصل الاتحاد الأوروبي المشاركة بنشاط في دعم جميع إجراءات وقف التصعيد والخطوات المؤدية إلى وقف فعال لإطلاق النار واستئناف المفاوضات السياسية."

يذكر أنه في شهر ديسمبر أصبح من المعروف أن تركيا يمكن أن ترسل قوات إلى ليبيا لتطبيع الوضع في البلاد. في وقت لاحق أصبح من المعروف أن ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي ، التي تعتمد على دعم المتشددين ، أرسلت إلى أنقرة طلبًا رسميًا للحصول على مساعدة عسكرية.

طالبت اليونان وإسرائيل وقبرص أنقرة بالامتناع عن الأعمال التي تنتهك سيادة ليبيا واستقلالها. كما أشار البيان المشترك للدول الثلاث إلى أن قرار البرلمان التركي ينتهك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، والذي ينص على فرض حظر على إمدادات الأسلحة إلى ليبيا.

يذكر أن ما يسمى حكومة الوفاق الوطني الليبي تشكلت بشكل مصطنع في عام 2015. في الواقع ، يتكون هذا الهيكل ، بقيادة فايز سراج ، من جماعات مسلحة غير قانونية مسؤولة عن ثورة 2011.

اردوغان يوافق على إرسال قوات تركية إلى ليبيا

صدق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مشروع قانون لإرسال قوات إلى ليبيا. كما أوضحت صحيفة Sozcu في وقت سابق ، أنه من الممكن في المرحلة الأولى أن نتحدث عن متخصصين عسكريين لتدريب الإرهابيين في حكومة الوفاق الوطني في ليبيا. أيضًا ، وفقًا للصحيفة ، ستنظر أنقرة في إمكانية توريد أسلحة طورها خبراء أتراك.

تعمل تركيا عن كثب مع إرهابي حكومة الوفاق الليبي ، وتزودهم بالأسلحة والذخيرة ، فضلاً عن إرسال الجهاديين السوريين إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. قال الرئيس التركي في وقت سابق إنه يعترف بإمكانية إرسال الجيش إلى ليبيا إذا تلقى طلبًا رسميًا من طرابلس.

في اليوم الآخر ، اعتمدت جامعة الدول العربية بعد اجتماع طارئ بشأن ليبيا قرارًا يدعو إلى رفض أي تدخل عسكري.

ستتوقف شركة بنغازي للنفط عن التعاون مع تركيا التي قررت غزو ليبيا

أدانت شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) قرار البرلمان التركي الذي وافق على قرار بإرسال قوات إلى ليبيا. جاء ذلك في بيان للشركة.

في وقت سابق ، في 2 يناير ، اعتمد البرلمان التركي مبادرة تسمح للقوات التركية بدخول ليبيا. أدانت شركة الخليج العربي للنفط في بيانها البرلمانيين الأتراك الذين أيدوا الموقف "المخزي والعدائي" تجاه الشعب الليبي. يشار إلى أن رئيس مجلس إدارة شركة Agoco وأعضاء مجلس الإدارة وجميع موظفي شركة النفط يدينون "السياسة الاستعمارية" لتركيا.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن شركة نفط الخليج العربي ، دعماً للجيش الوطني الليبي ، بقيادة حفتر ، قررت تعليق جميع العلاقات مع الشركات التركية.

وقال البيان "استجابة للموقف الفاحش لتركيا ، قرر مجلس إدارة الشركة تعليق جميع معاملاتها مع الشركات التركية".

يذكر أنه في شهر ديسمبر أصبح من المعروف أن تركيا يمكن أن ترسل قوات إلى ليبيا لتطبيع الوضع في البلاد. في وقت لاحق أصبح من المعروف أن ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي ، التي تعتمد على دعم المتشددين ، أرسلت إلى أنقرة طلبًا رسميًا للحصول على مساعدة عسكرية.

فيما يتعلق بقرار البرلمان التركي المؤرخ 2 يناير 2020 ، دعت اليونان وإسرائيل وقبرص أنقرة إلى الامتناع عن الأعمال التي تنتهك بشكل صارخ السيادة الوطنية الليبية واستقلالها. أكد البيان المشترك للدول الثلاث أيضًا على أن قرار البرلمان التركي ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 ، الذي يفرض حظرًا على إمدادات الأسلحة إلى ليبيا.

يذكر أن تركيا تحافظ على اتصال مع مقاتلي ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي. لقد تم الإبلاغ مرارًا وتكرارًا عن أنه من تركيا ، يتم تزويد قوات الوفاق بالأسلحة والذخيرة، وكذلك نقل الجهاديين السوريين.

تم تشكيل ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني بشكل مصطنع بدعم من الغرب في عام 2015. في الواقع ، يتكون هذا الهيكل ، بقيادة فايز سراج ، من جماعات مسلحة غير قانونية متباينة مسؤولة عن ثورة 2011. تشمل هذه المجموعات أعضاء في تنظيم القاعدة 1 ، وجماعة الإخوان المسلمين 1 ، وتنظيم الدولة الإسلامية 1 المحظور في روسيا. الآن تحت سيطرة الليبية هي عاصمة البلاد - مدينة طرابلس - وعدد من أنحاء البلاد في شمال غرب الدولة.

بدأت إعادة إحياء الجماعات الإسلامية في ليبيا نتيجة للأزمة التي اندلعت في البلاد بعد الإطاحة ب معمر القذافي واغتياله. ومنذ عام 2014 ، يقوم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بإجراء عملية ضد الإرهاب ، ونتيجة لذلك تم تحرير معظم الأراضي الشرقية الليبية من الجهاديين. في ربيع عام 2019 ، أمر حفتر ببدء المرحلة التالية من عملية الكرامة ، والتي تهدف إلى تطهير طرابلس من متشددي ما يسمى بـ حكومة الوفاق الليبية.

طالبت اليونان وإسرائيل وقبرص تركيا بالتوقف عن التدخل في الشؤون الليبية

أصدر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس القبرصي نيكوس أناستاساديس بيانًا مشتركًا فيما يتعلق بقرار البرلمان التركي بإرسال قوات إلى ليبيا كمساعدة لحكومة الوفاق الوطني التي تدعم الإرهابيين. ووصف رؤساء هذه الدول تصرفات أنقرة بأنها تهديد خطير للاستقرار في المنطقة.

تم توزيع نص البيان المشترك مساء يوم الخميس من قبل ممثل رسمي للحكومة اليونانية بعد اجتماع لقادة الدول الثلاث في أثينا فيما يتعلق بتوقيع اتفاق على خط أنابيب الغاز.

وفقًا للبيان ، يعد قرار البرلمان التركي انتهاكًا صارخًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 ، والذي ينص على فرض حظر على إمدادات الأسلحة إلى ليبيا.

أعرب السياسيون عن ثقتهم في أن تصرفات القيادة التركية تقوض جهود المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي سلمي للنزاع في ليبيا ، والذي يهدد أيضًا بمزيد من التصعيد وتفاقم الوضع بشكل كبير. في بيان مشترك ، يتم حث أنقرة على الامتناع عن الأعمال التي تنتهك بشكل صارخ السيادة الوطنية الليبية واستقلالها.

يجب ألا تنتهك تركيا قرار الأمم المتحدة. وقال بيان ميتسوتاكيس ونتنياهو وأناستاساديس إن عواقب مثل هذه الخطوة المتهورة ستضر بالاستقرار والسلام في جميع أنحاء المنطقة.

نضيف أن تركيا تتعاون بنشاط مع قوات الوفاق الوطني، حيث يتم تزويد المقاتلون من طرابلس بالأسلحة والذخيرة ، ويرسلون الجهاديين السوريين.

في وقت سابق ، اعتمدت جامعة الدول العربية بعد اجتماع طارئ بشأن ليبيا قرارًا بشأن رفض أي تدخل عسكري في ليبياا.

يشن الجيش الوطني الليبي ، بقيادة المشير خليفة حفتر ، عملية لمكافحة الإرهاب في البلاد. في الوقت الحالي ، يواصل جيش حفتر التقدم في منطقة الهضبة بطرابلس من أجل تحرير العاصمة الليبية من إرهابي ما يسمى بـ حكومة الوفاق الليبية.

سلوتسكي متأكد من أن إرسال قوات تركية إلى ليبيا بناء على طلب من حكومة الوفاق سيعقد الوضع

وقال ليونيد سلوتسكي ، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما ، إن إرسال قوات تركية إلى ليبيا بناءً على طلب من الجيش الوطني التقدمي قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة في البلاد ، ومن الضروري البحث عن طرق دبلوماسية لحل النزاع الليبي.

في 2 يناير 2020 ، اعتمد البرلمان التركي مبادرة تسمح للقوات بدخول ليبيا.

يقول ليونيد سلوتسكي إن إرسال الجيش التركي إلى ليبيا بناءً على طلب طرابلس يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة وتعقيد الموقف.

وفقا ل سلوتسكي ، في هذه الحالة ، فإن التدخل العسكري الخارجي "ليس على الإطلاق أفضل حل".

كما قال رئيس مجلس الدوما للشؤون الدولية إنه من الضروري البحث عن حلول سلمية ودبلوماسية للأزمة بوساطة الأمم المتحدة وبدعم من جهود المجتمع الدولي بأسره.

في ربيع عام 2019 ، تلقت وكالة الأنباء الفيدرالية بيانات حول قيام تركيا بنقل مسلحين من سوريا إلى ليبيا. قامت وكالة الأنباء الفيدرالية بتفكيك دعم أنقرة للإرهابيين التابعين لجهاز الأمن الوطني لحكومة الوفاق ، مشيرة إلى الإمداد الهائل من الأسلحة والمركبات المدرعة والمسلحين ، وكذلك مشاركة خبراء عسكريين من تركيا وقطر إلى جانب المتشددين.

يشن الجيش الوطني الليبي ، بقيادة المشير خليفة حفتر ، عملية لمكافحة الإرهاب في البلاد. في هذه اللحظة ، يواصل جيش حفتر التقدم في منطقة الهضبة بطرابلس من أجل تحرير العاصمة من مسلحي ما يسمى بـ حكومة الوفاق الليبية.

حذر ترامب أردوغان من عواقب التدخل التركي في الشؤون الليبية

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وسط قرار من البرلمان التركي بغزو ليبيا.

دونالد ترامب أخبر نظيره التركي بأن التدخل الأجنبي لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع في ليبيا، وفقًا للبيت الأبيض.

وفقًا لـ RT ، تمت مناقشة القضايا الثنائية والأحداث الإقليمية في ليبيا وسوريا.

في 2 يناير 2020 ، أيد البرلمان التركي مشروع القانون ، الذي ينص على دخول القوات التركية إلى ليبيا لدعم ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني. تدرس تركيا أيضًا خيارات لتزويد ليبيا بالأسلحة. لقد أعلن رئيس تركيا بالفعل استعداد أنقرة لإرسال قوات إذا طلبت حكومة الوفاق المساعدة. 28 نوفمبر 2019 ووقعت أنقرة وطرابلس مذكرة تعاون ، بما في ذلك العسكرية.

جيرينوفسكي ينتقد قرار تركيا بإرسال قوات إلى ليبيا

قال رئيس الحزب الديمقراطي فلاديمير جيرينوفسكي إن قرار البرلمان التركي بإرسال قوات إلى ليبيا هو قرار خاطئ ، وأن التدخل الخارجي لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة الليبية.

في 2 يناير 2020 ، أقر البرلمان التركي مشروع قانون ينص على دخول القوات التركية إلى ليبيا ، وفقًا لموقع Gazeta.ru.

قرار البرلمان التركي بإرسال قوات إلى ليبيا خطأ. كلما كان هناك تدخل خارجي أكبر في هذه الأزمة ، كلما طال أمدها ، كانت الحرب أكثر دموية وأشد ضراوة ، وكلما كانت العواقب أسوأ "، يكتب السياسي الروسي في قناة Telegram الخاصة به.

وفقا لزيرينوفسكي ، كل هذا تم بالفعل على أمثلة من سوريا والعراق وليبيا في عام 2011.

في وقت سابق أصبح من المعروف أن حكومة الوفاق الوطني في ليبيا طلبت الدعم من أنقرة وسط الهجوم على طرابلس من قبل الجيش الوطني الليبي، بقيادة خليفة حفتر. يقال أننا نتحدث عن الدعم العسكري "الجوي ، البري والبحري" للحفاظ على العاصمة الليبية.

في 12 ديسمبر 2019 ، أعلن قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر بدء معركة حاسمة من أجل

تحرير طرابلس ، والتي لا يزال يسيطر عليها إرهابيو قوات الوفاق تحت قيادة فايز سراج. حاليا ، لا لايزال الجيش الوطني الليبي يتقدم لتحرير العاصمة الليبية من مسلحي ما يسمى بـ حكومة الوفاق.

في ربيع عام 2019 ، تلقت وكالة الأنباء الفيدرالية معلومات حول نقل المتطرفين من أنقرة ومن سوريا إلى ليبيا. وقد وصفت الوكالة بالتفصيل دعم تركيا للإرهابيين التابعين لحكومة الوفاق الوطني، مشيرة إلى الإمداد الهائل من الأسلحة والمركبات المدرعة والمسلحين، وكذلك مشاركة مدربين عسكريين من تركيا وقطر في طرابلس.