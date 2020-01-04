Роухани назвал убийство Сулеймани тяжелейшим преступлением США

Тегеран, 4 января. США совершили тяжелейшее преступление, убив главу спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Об этом заявил иранский президент Хасан Роухани.

По его словам, Тегеран никогда не забудет одно из тяжелейших в истории беззаконий со стороны Вашингтона в отношении республики. Президент Ирана заметил, что американцы «не поняли, какую большую ошибку совершили».

«С последствиями этого преступления они столкнутся не только сегодня, но и в течение следующих лет», — подчеркнул он.

Хасан Роухани сказал, что Сулеймани занимался обеспечением безопасности не только Ирана, но и Ирака, Сирии, Йемена, Ливана и Афганистана.

«Восполнить потерю генерала Сулеймани непросто, поскольку он был не только военным командиром и архитектором важнейших операций, но и исключительно талантливым политиком и стратегом», — резюмировал Роухани.

Напомним, Сулеймани убили в результате ракетного удара по зоне вблизи аэропорта Багдада со стороны США. Американские эксперты заявили, что операция Вашингтона против командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции является нарушением международного права.

Профессор права и специалист в области урегулирования международных споров в Университете Нотр-Дам в городе Саут-Бенд Мэри Эллен О'Коннелл отметила, что «США совершили нападение на территории государства, которое явно не давало нам на это разрешение». По ее словам, атака была противоправна, а убийство не было обоснованным.