Киев, 4 января. Украинские военнослужащие, дислоцирующиеся на линии соприкосновения в Донбассе, рассказали, как «неизвестный враг» ведет на них охоту.

В эфире украинского телеканала ICTV вышел очередной пропагандистский сюжет, посвященный гражданской войне на Украине. Журналисты побывали на позициях ВСУ, которые расположены на линии соприкосновения в районе населенного пункта Марьинка.

«Прифронтовая Марьинка остается едва ли не единственным местом, где продолжают стрелять среди белого дня», — говорится в репортаже.

Украинские военнослужащие рассказали журналистам, как держат оборону на линии соприкосновения в разбитом снарядами здании. При этом украинские военные утверждают, что в последнее время на них «ведут охоту неизвестные враги». Неизвестный противник якобы ведет огонь по их полуразрушенному «форпосту», стремясь выманить украинских военнослужащих наружу, где их поджидают снайперы.

Стоит отметить, что в рядах ВСУ процветают алкоголизм и наркомания. По словам украинских военных врачей, большая часть военнослужащих по контракту являются алкоголиками и наркоманами. Руководство Минобороны Украины оправдывает повальный алкоголизм и наркоманию украинских военнослужащих, утверждая, что это «нормальное поведение» человека во время боевых действий.

Напомним, в апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.