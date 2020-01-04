Путин поручил правительству оказать содействие в подготовке Универсиады в Екатеринбурге

Москва, 4 января. Президент России Владимир Путин поручил Кабмину оказать содействие в подготовке летней Универсиады в Екатеринбурге правительству Свердловской области. Указ главы государства был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Российский лидер поручил правительству РФ при участии органов власти региона разработать и реализовать меры, направленные на подготовку и проведение Универсиады, а также оказать содействие в информационном освещении подготовки и проведения спортивного мероприятия и актуальных проблем развития студенческого спорта.

«Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ принять участие в осуществлении мер, направленных на подготовку и проведение ХХХII Всемирной летней универсиады 2023 года в Екатеринбурге», — добавляется в тексте указа.

Осенью 2019 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказывал о подготовке к летней Универсиаде 2023 года в Екатеринбурге. Он отмечал, что пока все мероприятия готовятся по плану.