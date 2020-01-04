Сирия, 4 января. Военные казармы САА подверглись налету неизвестных у города Тафас в Даръа. Курдских радикалов обвинили в незаконном задержании десяти проасадовских ополченцев-шиитов в Хасаке. ВВС Сирии возобновили работу на юге Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись атаке неизвестных поблизости от города Тафас на западе Даръа; задействовали авиацию на юго-востоке Идлиба.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва у перекрестка Аль-Джазира к западу от Ракки.

Курдские вооруженные группировки: обвиняются в незаконном аресте десяти членов проправительственных ополченческих формирований в Хасаке; задержали мужчину, тайно осуществлявшего вывоз родственников ИГ1 из лагеря «Аль-Хол» в Хасаке.

Провинция Даръа

Информационный портал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что в Даръа произошло нападение на один из военных объектов Сирийской арабской армии (САА). Неизвестные, вооружившись автоматами, организовали атаку на военные казармы правительственных сил неподалеку от города Тафас на западе региона. Никакой информации о последствиях предпринятой вылазки пока не поступало. В причастности к случившемуся подозреваются исламисты вооруженной оппозиции, скрывающиеся в безлюдных областях провинции. Многие военные эксперты полагают, что подобные подпольные группы координируют свои действия с силами западной коалиции, базирующимися в районе Ат-Танфа на юге Хомса.

Провинция Идлиб

Правительственные подразделения продолжают развивать наступление на юго-востоке провинции. Как передает интернет-портал Baladi-News, поддержку Сирийской арабской армии (СААА) на данном направлении оказывают ВВС Сирии, которые наносят точечные авиаудары по опорным пунктам исламистов в районе города Маарет ан-Нуман. Кроме того, под огнем оказались зоны дислокации боевиков «Джебхат ан-Нусры»1***, стоящей во главе альянса «Тахрир аш-Шам», поблизости от населенного пункта Тель-Маннас. Информация о нанесенном боевикам уроне в живой силе или военной технике пока формируется. Напомним, несколько часов назад стало известно о том, что под контроль армии САР полностью перешел город Ат-Тах.

Провинция Ракка

Twitter-канал (Step_Agency) сообщает о том, что недалеко от административного центра в зоне оккупации «Демократических сил Сирии»***** (SDF) прогремели сразу два новых взрыва. Отмечается, что СВУ были заложены на пути следования курдских боевиков и активированы в момент проезда их автомобиля в районе перекрестка Аль-Джазира. Как известно, жертвами детонации бомб стал один из членов SDF, а также два мирных жителя. В организации взрыва подозреваются боевики «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность в составе «спящих ячеек».

Провинция Хасака

Курдские боевики заявили о задержании человека, который осуществлял вывоз родственников террористов «Исламского государства» из лагеря «Аль-Хол» на территорию Турции. Согласно данным военного источника в сети Twitter (rojavanetwork), мужчина был арестован вместе с женщиной и шестью детьми, которых он, как утверждается, переправлял в сторону города Тель-Абьяд на севере Ракки. Как известно, «Демократические силы Сирии» (SDF), под контролем которых находится пункт временного размещения, и сами были замечены в эвакуации родственников джихадистов ИГ. Так, в прошлом месяце лагерь покинули более 500 семей, часть из которых связана с ИГ.

Тем временем поступили неподтвержденные сведения о том, что курдские радикалы арестовали десять бойцов проправительственных ополченческих отрядов «Национальные силы обороны»****** (NDF) в районе аэропорта на окраине города Камышлы, несколько из них были взяты под стражу на местном рынке, передает информационный портал Step News Agency. Подробности произошедшего пока выясняются.

1 Организация запрещена на территории РФ.